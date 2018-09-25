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Тривита: все стройматериалы в одном магазине!
11:14 25.09.2018 |
Знакома ли Вам ситуация, когда нужно купить кирпич, кладочный раствор, ламинат, минеральную вату, металлочерепицу и сыпучие материалы для строительства дома? Или ковролин, штукатурку, грунтовку и герметик для капитального ремонта в комнате? Но за кирпичом нужно ехать на склад в один магазин, краски заказывать в другом, а для покупки металлочерепицы - звонить в третий…
Теперь Вы можете купить все строительные материалы в одном магазине! Компания Тривита предлагает Вам:
- Стеновые блоки (газобетон, пенобетон, шлакоблок, плиты ЖБИ);
- Кирпич (облицовочный, клинкерный, рядовой);
- Керамический блок;
- Напольные покрытия (ламинат, ковролин, линолеум, паркет);
- Строительные смеси (штукатурки, шпаклевки, грунтовки, герметики, затирки, гидроизоляцию, краски);
- Пиломатериалы;
- Сыпучие материалы (песок, щебень, керамзит, фракцит, чернозем);
- Тротуарную плитку и брусчатку;
- Утеплители (минеральная вата, пенополистирол, каменная вата);
- Теплоизоляционные материалы (вермикулитовые плиты, теплоизоляционные строительные смеси);
- Фасадные материалы (гибкие связи, фасадный профиль, сайдинг, фасадные панели и др.);
- Облицовочную плитку;
- Металлопрокат;
- Асбестовые материалы;
- Электротехнические изделия;
- Строительные инструменты (в том числе для газобетона);
- Заборные блоки;
- Звукоизоляционные мембраны.
Любой материал или инструмент Вы можете лично рассмотреть и потрогать в нашем шоу-руме по адресу Проспект Победы 67, корпус В, офис 325.
Особенно интересен ассортимент кирпича. У нас Вы найдете изделия таких производителей:
- Керамейя;
- Евротон;
- СБК;
- Белая Церковь;
- FP Klinker;
- Фагот;
- Литос;
- Агропромбуд;
- ProKeram.
В чем еще наши преимущества
Компания Тривита заинтересует не только частных застройщиков, но и крупные строительные компании. Мы продаем строительные материалы и инструмент в розницу и опт. Цены на 4-5% ниже, чем у многих конкурентов.
А еще у нас:
- Всегда товар в наличии на складе, даже в разгар строительного сезона;
- Вежливые и профессиональные менеджеры, которые бесплатно проконсультируют и помогут с выбором;
- Система скидок для постоянных клиентов;
- Регулярные акции и подарки;
- Доставка по Киеву, Киевской области и по всей Украине;
- Есть возможность прислать образец материалов Новой Почтой.
За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который помнит Ваши предпочтения.
Заказывайте на сайте интернет-магазина строительных материалов Тривита (https://trivita.ua/) или звоните по одному из номеров телефона:
(044) 247-57-10
(067) 549-59-50
(073) 002-89-01
(050) 549-59-01
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