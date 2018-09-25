Тривита: все стройматериалы в одном магазине!

Знакома ли Вам ситуация, когда нужно купить кирпич, кладочный раствор, ламинат, минеральную вату, металлочерепицу и сыпучие материалы для строительства дома? Или ковролин, штукатурку, грунтовку и герметик для капитального ремонта в комнате? Но за кирпичом нужно ехать на склад в один магазин, краски заказывать в другом, а для покупки металлочерепицы - звонить в третий…

Теперь Вы можете купить все строительные материалы в одном магазине! Компания Тривита предлагает Вам:

Стеновые блоки (газобетон, пенобетон, шлакоблок, плиты ЖБИ); Кирпич (облицовочный, клинкерный, рядовой); Керамический блок; Напольные покрытия (ламинат, ковролин, линолеум, паркет); Строительные смеси (штукатурки, шпаклевки, грунтовки, герметики, затирки, гидроизоляцию, краски); Пиломатериалы; Сыпучие материалы (песок, щебень, керамзит, фракцит, чернозем); Тротуарную плитку и брусчатку; Утеплители (минеральная вата, пенополистирол, каменная вата); Теплоизоляционные материалы (вермикулитовые плиты, теплоизоляционные строительные смеси); Фасадные материалы (гибкие связи, фасадный профиль, сайдинг, фасадные панели и др.); Облицовочную плитку; Металлопрокат; Асбестовые материалы; Электротехнические изделия; Строительные инструменты (в том числе для газобетона); Заборные блоки; Звукоизоляционные мембраны.

Любой материал или инструмент Вы можете лично рассмотреть и потрогать в нашем шоу-руме по адресу Проспект Победы 67, корпус В, офис 325.

Особенно интересен ассортимент кирпича. У нас Вы найдете изделия таких производителей:

Керамейя; Евротон; СБК; Белая Церковь; FP Klinker; Фагот; Литос; Агропромбуд; ProKeram.



В чем еще наши преимущества

Компания Тривита заинтересует не только частных застройщиков, но и крупные строительные компании. Мы продаем строительные материалы и инструмент в розницу и опт. Цены на 4-5% ниже, чем у многих конкурентов.

А еще у нас:

Всегда товар в наличии на складе, даже в разгар строительного сезона; Вежливые и профессиональные менеджеры, которые бесплатно проконсультируют и помогут с выбором; Система скидок для постоянных клиентов; Регулярные акции и подарки; Доставка по Киеву, Киевской области и по всей Украине; Есть возможность прислать образец материалов Новой Почтой.

За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который помнит Ваши предпочтения.

Заказывайте на сайте интернет-магазина строительных материалов Тривита (https://trivita.ua/) или звоните по одному из номеров телефона:

(044) 247-57-10

(067) 549-59-50

(073) 002-89-01

(050) 549-59-01