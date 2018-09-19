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19 сентября в центре MaxEvents пройдет лекция Евгения Загорулько «Управление репутационными рисками»
17:35 18.09.2018 |
Когда о вашем существовании знают больше 2-х человек, то у вас автоматически возникают репутационные риски. Но решение, что делать с этими рисками (угрозами), обращать ли на них внимание, всегда остается за вами. Иногда риски, это гневные посты в Фейсбук недовольных клиентов или информационная атака конкурентов, а бывает и "маски-шоу" в день, когда у вас запланированы важные для компании переговоры или встреча с потенциальными инвесторами.
MaxEvents и Sapienti Sat Promotions приглашает Вас 19 сентября на лекцию Евгения Загорулько "Управление репутационными рисками или "Само пройдет"
Как правильно организовать работу до, во время и после кризисных событий? Насколько репутацинные риски могут помешать реализации ваших бизнес-планов?
Все зависит от ваших целей, задач, черт характера. Если же речь идет о крупной компании или организации, то система управления рисками всегда входит в тот базовый минимум, который позволяет оставаться конкурентоспособными.
Репутация - это тот актив, который трудно приобрести и очень легко потерять. Но стоит ли тратить средства на управление репутационными рисками или лучше их направить на совершенствование бизнес процессов, обучение персонала, инвестиции в основные средства - это вопрос, который всегда стоит перед любым руководителем крупной структуры. И каждый отвечает на него по-разному.
Свой взгляд на этот вопрос, примеры из практики и прикладные решения представит руководитель департамента по связям с общественностью промышленно-инвестиционной группы СМАРТ-ХОЛДИНГ Евгений Загорулько.
О спикере:
Евгений Загорулько получил базовое образование по специальности "Международная экономика" в Донецком национальном техническом университете и Hogeschool van Utrecht, степень МВА в Киево-Могилянской бизнес школе. Навыки и квалификацию в области управления репутацией Евгений Загорулько получил в London School of Public Relations и Chartered Institute of Public Relations. До прихода в СМАРТ-ХОЛДИНГ возглавлял департамент по связям с общественностью ДТЭК.
Когда: 19 сентября
Время: 19:00-21:00
Место: центр MaxEvents на улице Анри Барбюса 51/1А, оф.112 (ЖК «Французкий квартал»).
Телефон соорганизатора +38(067)9705259.
Участие: 500 грн, оплата на месте по брони.
Количество мест ограничено, успейте зарезервировать.
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