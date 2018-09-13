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В Одессе провели международный турнир по сквошу
16:51 12.09.2018 |
В Одессе закончился восьмой по счету турнир по сквошу Zenit Black Sea Open 2018.
132 игрока из Украины, Египта, Беларуси, Молдовы, России, Великобритании, Франции, Ирана, Казахстана, Румынии приняли участие в турнире.
Победителями турнира Zenit Black Sea Open в следующих категориях стали:
ПРО
- Ахмед Мухамед (Египет)
- Погребняк Дмитрий (Украина)
- Желудков Тимофей (Украина)
Леди
- Костюкова Анастасия (Украина)
- Хмелевская Ольга (Беларусь)
- Жуковец Юлия (Украина)
Категория М1
- Алексеенко Алексей (Украина)
- Abrishami Mahyar (Иран)
- Фредюк Сергей (Украина)
Категория М2
- Катруца Петру (Молдова)
- Вихнич Николай (Украина)
- Кравс Юрий (Украина)
Категория "Леди 2"
- Конькова Анна (Украина)
- Джандан Галина (Украина)
- Яковенко Ирина (Украина)
Категория ВU-11
- Щербаков Егор (Украина)
- Хлус Никита (Украина)
- Заиченко Давид (Украина)
Категория GU-11
- Бегеба Кристина (Украина)
- Крикун Анастасия (Украина)
- Федотова Елизавета (Украина)
Категория ВU-15
- Щербаков Дмитрий-мл. (Украина)
- Биляев Остап (Украина)
- Ал Хассан Карим (Украина)
Категория GU-15
- Котова Ольга (Украина)
- Величко Милена (Украина)
- Ал Хассан Ясмина (Украина)
Спонсорами и организаторами турнира выступили: Tecnifibre, REIMA, MORE EMOTION, SWEET ART, IZLIFE, Kinetik Sport, Estem, Compressport Бизнес центр "ЭЛЕМЕНТ", сеть фитнес центров Sport Life, MaxEvents, ночной клуб "ИТАКА".
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