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Рак почки: 5 симптомов, которые должны вас насторожить
12:39 11.09.2018 |
Злокачественные новообразования в почках - достаточно частое явление, которое особенно распространено у мужчин. В большинстве случаев (если речь идет не о наследственном заболевании в раннем возрасте) поражается только одна почка.
Стремительно развиваясь, болезнь может перекидываться на лимфоузлы, поджелудочную железу, печень и другие органы. Из причин, вызывающих рак почек, выделяют:
Тревожные симптомы, которые должны насторожить человека и заставить пройти тщательное обследование: кровь в моче, вздутие в районе почки, наличие анемии и хронической усталости, стремительная потеря веса.
"Чем раньше удается диагностировать раковую опухоль, тем успешнее будет лечение, - отмечают специалисты Университетской клиники г.Фрайбурга, о которой вы можете узнать по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/glavnaja.html. В запущенных случаях вероятность прожить пять лет после терапии составляет всего 10%".
Для диагностики опухоли немецкие врачи проводят такие мероприятия, как:
На основе полученных данных формируется заключение о виде, размере и стадии рака, о котором подробнее вы можете прочитать на официальном сайте клиники https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/urologija/rak-pochki.html. Далее, на медицинском консилиуме, где кроме онколога, присутствуют также уролог, радиолог и терапевт, разрабатывается наиболее эффективный оптимальный план лечения.
Новейшие разработки на страже здоровья
При запущенной стадии, лечение рака почек начинается с удаления почки, близлежащих тканей и лимфоузлов, а продолжается курсом лучевой и иммунной терапии.
Из нехирургических методов лечения рака почек выделяют следующие:
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