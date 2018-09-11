Рак почки: 5 симптомов, которые должны вас насторожить

Злокачественные новообразования в почках - достаточно частое явление, которое особенно распространено у мужчин. В большинстве случаев (если речь идет не о наследственном заболевании в раннем возрасте) поражается только одна почка.

Стремительно развиваясь, болезнь может перекидываться на лимфоузлы, поджелудочную железу, печень и другие органы. Из причин, вызывающих рак почек, выделяют:

плохую наследственность;

курение;

лишний вес;

постоянный прием болеутоляющих;

воздействие ядовитых веществ.

Тревожные симптомы, которые должны насторожить человека и заставить пройти тщательное обследование: кровь в моче, вздутие в районе почки, наличие анемии и хронической усталости, стремительная потеря веса.

"Чем раньше удается диагностировать раковую опухоль, тем успешнее будет лечение, - отмечают специалисты Университетской клиники г.Фрайбурга, о которой вы можете узнать по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/glavnaja.html. В запущенных случаях вероятность прожить пять лет после терапии составляет всего 10%".

Для диагностики опухоли немецкие врачи проводят такие мероприятия, как:

тщательный осмотр пациента и изучение анамнеза;

все виды лабораторных исследований;

УЗИ, ангиография, сцинтиграфия;

КТ/МРТ и другие.

На основе полученных данных формируется заключение о виде, размере и стадии рака, о котором подробнее вы можете прочитать на официальном сайте клиники https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/urologija/rak-pochki.html. Далее, на медицинском консилиуме, где кроме онколога, присутствуют также уролог, радиолог и терапевт, разрабатывается наиболее эффективный оптимальный план лечения.

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Главный метод в лечении рака почек в Германии - хирургическое вмешательство. Операция предполагает удаление опухоли и сохранение пораженного органа, насколько это возможно (например, на начальной стадии, когда отсутствуют метастазы).





При запущенной стадии, лечение рака почек начинается с удаления почки, близлежащих тканей и лимфоузлов, а продолжается курсом лучевой и иммунной терапии.

Из нехирургических методов лечения рака почек выделяют следующие:

Радиочастотная абляция. Метод, при котором высокочастотные

импульсы повышают температуру в тканях опухоли и заставляют

поврежденные клетки погибать в течение нескольких минут.

Криодеструкция. Метод воздействия на поврежденные клетки

низкими температурами (замораживание).

Иммунотерапия. Активизация иммунных сил организма при помощи

специальных препаратов.

Таргетная терапия. Ее суть заключается в локальном воздействии

препаратов исключительно на раковые клетки.



