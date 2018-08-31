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Как в Украине быстро и недорого починить автомобиль
17:45 31.08.2018 |
Владение автомобилем неразрывно связано с необходимостью его регулярного обслуживания и ремонта. Выполнить ремонт современной машины самостоятельно почти невозможно из-за сложности, а обращение в официальный сервис обходится дорого.
Альтернативный вариант - частный гараж. Но и здесь нет гарантии, что у мастера достаточно квалификации для устранения проблемы. Как ремонтировать машину недорого и качественно? Правильный ответ - комбинировать варианты и выбирать оптимальный.Что можно сделать самостоятельно
Ремонт сложных агрегатов в современном авто самостоятельно проводить нерентабельно - нужны специальные инструменты и особые навыки. Лучше довериться квалифицированному специалисту официального сервиса.
Своими силами можно:
Перебирать ходовую часть или двигатель машины самостоятельно можно в том случае, если техника собрана в 90-х годах и не имеет сложной электроники. Если вы хорошо знаете механику автомобиля, выполнить замену любого узла в такой машине не составит труда даже без специального опыта. Именно по причине экономного ремонта многие автомобилисты и любят ретро авто.
Частный мастер или официальный дилер?
Когда нужно серьезно "полечить" автомобиль, сложно определиться, куда везти машину - в официальный (но дорогой) сервис или найти более дешевого частного мастера. Ведь хорошо починить машину могут и в обычном гараже, а официалы только добавят проблем. И наоборот. Попробуем ответить и на этот вопрос.
Если авто на гарантии выбор очевиден - только официальный сервис. Почему? Рассмотрим пример по аналогии с техникой. Вот скажем, в магазине https://www.vdr.com.ua/ - бензопилы продаются с гарантией от производителя. Если после покупки возникнут проблемы, то устранять их будет не клиент и не интернет-магазин «VDR», который продал технику, а именно производитель. Но гарантия будет активна лишь в случае обращения в сертифицированный сервис. Также и с автомобилями. Для сохранения гарантии, ремонт и обслуживание должны проводиться на сертифицированном СТО, которому доверяет производитель.
По статистике, после окончания гарантийного срока только 20% автовладельцев остаются на официальном сервисе. Сказывается высокая цена обслуживания. Остальные, в поисках качественного обслуживания, отправляются к частным специалистам, у которых гораздо дешевле можно выполнить:
Но на ремонте двигателя большинство владельцев авто все же предпочитают не экономить и остаются на обслуживании у официалов. Здесь, хоть и за большую стоимость, но всегда можно рассчитывать на установку оригинальной запчасти. А в случае ее низкого качества или быстрого выхода из строя можно выдвинуть претензию и рассчитывать на бесплатное устранение проблем.
Как сэкономить на ремонте авто
Чтобы ремонт автомобиля прошел без потрясений для вашего кошелька, эксперты интернет-магазина "GlobalCars" рекомендует запомнить 5 важных правил:
- для иномарок покупайте только оригинальные автозапчасти из Европы. Если в сервисе, где вы обслуживаетесь, нет выхода на такие запчасти, поищите поставщика в Интернете.
- тщательно проверяйте б/у запчасти;
- не экономьте на электронике;
- выбирая запчасти, не ориентируйтесь на продавца, а следуйте рекомендациям мастера;
- изучите историю своего автомобиля. Узнайте, какие производители поставляют запчасти на конвейер и старайтесь в случае замены использовать именно их.
ВАЖНО: помните, нельзя экономить на тормозах! Они - основа безопасности движения, поэтому покупайте только проверенные и оригинальные тормозные колодки. А где проводить их замену - решение только ваше. Легкой вам дороги!
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