Как в Украине быстро и недорого починить автомобиль

Владение автомобилем неразрывно связано с необходимостью его регулярного обслуживания и ремонта. Выполнить ремонт современной машины самостоятельно почти невозможно из-за сложности, а обращение в официальный сервис обходится дорого.

Альтернативный вариант - частный гараж. Но и здесь нет гарантии, что у мастера достаточно квалификации для устранения проблемы. Как ремонтировать машину недорого и качественно? Правильный ответ - комбинировать варианты и выбирать оптимальный.Что можно сделать самостоятельно

Ремонт сложных агрегатов в современном авто самостоятельно проводить нерентабельно - нужны специальные инструменты и особые навыки. Лучше довериться квалифицированному специалисту официального сервиса.

Своими силами можно:

выполнить замену масла и фильтров;

заменить тормозные колодки;

поменять колеса по сезону.

Перебирать ходовую часть или двигатель машины самостоятельно можно в том случае, если техника собрана в 90-х годах и не имеет сложной электроники. Если вы хорошо знаете механику автомобиля, выполнить замену любого узла в такой машине не составит труда даже без специального опыта. Именно по причине экономного ремонта многие автомобилисты и любят ретро авто.





Частный мастер или официальный дилер?





Когда нужно серьезно "полечить" автомобиль, сложно определиться, куда везти машину - в официальный (но дорогой) сервис или найти более дешевого частного мастера. Ведь хорошо починить машину могут и в обычном гараже, а официалы только добавят проблем. И наоборот. Попробуем ответить и на этот вопрос.

Если авто на гарантии выбор очевиден - только официальный сервис. Почему? Рассмотрим пример по аналогии с техникой. Вот скажем, в магазине https://www.vdr.com.ua/ - бензопилы продаются с гарантией от производителя. Если после покупки возникнут проблемы, то устранять их будет не клиент и не интернет-магазин «VDR», который продал технику, а именно производитель. Но гарантия будет активна лишь в случае обращения в сертифицированный сервис. Также и с автомобилями. Для сохранения гарантии, ремонт и обслуживание должны проводиться на сертифицированном СТО, которому доверяет производитель.

По статистике, после окончания гарантийного срока только 20% автовладельцев остаются на официальном сервисе. Сказывается высокая цена обслуживания. Остальные, в поисках качественного обслуживания, отправляются к частным специалистам, у которых гораздо дешевле можно выполнить:

развал-схождение;

кузовное восстановление;

заправку кондиционера;

обслуживание коробки передач;

замену ходовой части;

плановое ТО.

Но на ремонте двигателя большинство владельцев авто все же предпочитают не экономить и остаются на обслуживании у официалов. Здесь, хоть и за большую стоимость, но всегда можно рассчитывать на установку оригинальной запчасти. А в случае ее низкого качества или быстрого выхода из строя можно выдвинуть претензию и рассчитывать на бесплатное устранение проблем.





Как сэкономить на ремонте авто

Чтобы ремонт автомобиля прошел без потрясений для вашего кошелька, эксперты интернет-магазина "GlobalCars" рекомендует запомнить 5 важных правил:

для иномарок покупайте только оригинальные автозапчасти из Европы. Если в сервисе, где вы обслуживаетесь, нет выхода на такие запчасти, поищите поставщика в Интернете. тщательно проверяйте б/у запчасти; не экономьте на электронике; выбирая запчасти, не ориентируйтесь на продавца, а следуйте рекомендациям мастера; изучите историю своего автомобиля. Узнайте, какие производители поставляют запчасти на конвейер и старайтесь в случае замены использовать именно их.

ВАЖНО: помните, нельзя экономить на тормозах! Они - основа безопасности движения, поэтому покупайте только проверенные и оригинальные тормозные колодки. А где проводить их замену - решение только ваше. Легкой вам дороги!