Кредит онлайн на карту в Украине

Безналичный расчет в Украине становится все популярнее, особенно, в больших городах, где осталось совсем мало мест, в которых требуются наличные деньги.

Для того, чтобы расплатиться в кафе или метро, не обязательно даже вынимать карточку - достаточно приложить смартфон к терминалу или турникету. Большинство покупок совершаются в интернете, а в магазины люди ходят, в основном, чтобы подержать товар в руках. Поэтому число микрофинансовых компаний, где можно взять кредит онлайн, растет, а процедура получения кредита в интернете постоянно упрощается.

В чем преимущество быстрых кредитов онлайн



Основные плюсы оформления кредита через интернет:

Клиент не привязан к адресу кредитора, подать заявку можно из дома, главное, чтобы был интернет и компьютер, планшет или мобильный телефон. Исключен человеческий фактор, заявку проверяет скорринговая программа, которая действует по алгоритму и не зависит от настроения. На подачу заявки на кредит, проверку данных и перечисление средств на карту уходит 30-40 минут. Повторный кредит выдают гораздо быстрее, за 3-5 минут. Для получения кредита не надо выходить из дома, заемщик не тратит лишнее время. Все данные по кредиту находится в Личном Кабинете заемщика, где всегда можно проверить свой статус и уточнить дату платежа. Плату за кредит в интернете можно вносить частями, это помогает снизить размер переплаты за аренду займа.

Часто для новых клиентов в интернете работает акция «кредит без процентов», по которой деньги выдают под 0,01%. Постоянные клиенты берут кредит под общую процентную ставку, но многие компании делают для своих постоянных заемщиков акции на скидку по комиссии, разыгрывают промокоды на сайтах или своих страничках в фейсбуке. Долгосрочные отношения с одной и той же МФО позволяют брать кредит быстро, на крупную сумму и под выгодные проценты.

Сайты МФО сделаны очень просто и по одному образцу, из-за чего пройти регистрацию не составит труда. На сайте кредитного сервиса Смарткредит процедура расписана по этапам, со скриншотами и описанием действий. А на сайтах кредитора работает онлайн поддержка, куда можно обратиться, если что-то пошло не так.

В филиалах МФО, где выдают кредиты наличными, можно получить деньги только в рабочее время, которое обычно совпадает с режимом работы самих заемщиков. Многие компании, которые работают в интернете, также обрабатывают заявки на кредит в рабочее время. Но если филиалы, чаще всего, работают с 8-9 утра до 6-7 вечера, то онлайн заявки обрабатывают до 20:00-21:00.

Через онлайн сервис заявки принимают круглосуточно. И все больше МФО переходят на круглосуточную систему выдачи кредитов, с помощью которой есть возможность получить деньги даже в 4 часа утра. Еще одно преимущество кредитов онлайн в том, что сервис работает в выходные и праздники, когда банки закрываются на 3-4 дня.

На что обратить внимание при выборе МФО

Главные критерии, на которые важно опираться при выборе кредитора:

Величина процентной ставки за кредит.

Минимальный и максимальный кредитный лимит.

Возраст клиентов.

Срок, на который выдают кредит.

Есть ли услуга пролонгации.

Размер штрафных начислений при задержке возврата кредита.

Эта информация дана на сайтах МФО. Также удобно воспользоваться специальными онлайн сервисами, такими как Smartkredit, которые помогают сравнить условия в разных компаниях и выбрать наилучшие. На сайте smartkredit.com.ua также можно прочитать про плюсы и минусы каждой МФО, о которых сами кредиторы предпочитают не упоминать.