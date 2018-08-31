Финансовые новости
- |
- 31.08.18
- |
- 03:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кредит онлайн на карту в Украине
17:27 30.08.2018 |
Безналичный расчет в Украине становится все популярнее, особенно, в больших городах, где осталось совсем мало мест, в которых требуются наличные деньги.
Для того, чтобы расплатиться в кафе или метро, не обязательно даже вынимать карточку - достаточно приложить смартфон к терминалу или турникету. Большинство покупок совершаются в интернете, а в магазины люди ходят, в основном, чтобы подержать товар в руках. Поэтому число микрофинансовых компаний, где можно взять кредит онлайн, растет, а процедура получения кредита в интернете постоянно упрощается.
В
чем преимущество быстрых кредитов онлайн
Основные плюсы оформления кредита через интернет:
- Клиент не привязан к адресу кредитора, подать заявку можно из дома, главное, чтобы был интернет и компьютер, планшет или мобильный телефон.
- Исключен человеческий фактор, заявку проверяет скорринговая программа, которая действует по алгоритму и не зависит от настроения.
- На подачу заявки на кредит, проверку данных и перечисление средств на карту уходит 30-40 минут. Повторный кредит выдают гораздо быстрее, за 3-5 минут.
- Для получения кредита не надо выходить из дома, заемщик не тратит лишнее время.
- Все данные по кредиту находится в Личном Кабинете заемщика, где всегда можно проверить свой статус и уточнить дату платежа. Плату за кредит в интернете можно вносить частями, это помогает снизить размер переплаты за аренду займа.
Часто для новых клиентов в интернете работает акция «кредит без процентов», по которой деньги выдают под 0,01%. Постоянные клиенты берут кредит под общую процентную ставку, но многие компании делают для своих постоянных заемщиков акции на скидку по комиссии, разыгрывают промокоды на сайтах или своих страничках в фейсбуке. Долгосрочные отношения с одной и той же МФО позволяют брать кредит быстро, на крупную сумму и под выгодные проценты.
Сайты МФО сделаны очень просто и по одному образцу, из-за чего пройти регистрацию не составит труда. На сайте кредитного сервиса Смарткредит процедура расписана по этапам, со скриншотами и описанием действий. А на сайтах кредитора работает онлайн поддержка, куда можно обратиться, если что-то пошло не так.
В филиалах МФО, где выдают кредиты наличными, можно получить деньги только в рабочее время, которое обычно совпадает с режимом работы самих заемщиков. Многие компании, которые работают в интернете, также обрабатывают заявки на кредит в рабочее время. Но если филиалы, чаще всего, работают с 8-9 утра до 6-7 вечера, то онлайн заявки обрабатывают до 20:00-21:00.
Через онлайн сервис заявки принимают круглосуточно. И все больше МФО переходят на круглосуточную систему выдачи кредитов, с помощью которой есть возможность получить деньги даже в 4 часа утра. Еще одно преимущество кредитов онлайн в том, что сервис работает в выходные и праздники, когда банки закрываются на 3-4 дня.
На
что обратить внимание при выборе МФО
Главные критерии, на которые важно опираться при выборе кредитора:
Эта информация дана на сайтах МФО. Также удобно воспользоваться специальными онлайн сервисами, такими как Smartkredit, которые помогают сравнить условия в разных компаниях и выбрать наилучшие. На сайте smartkredit.com.ua также можно прочитать про плюсы и минусы каждой МФО, о которых сами кредиторы предпочитают не упоминать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко
|Россия не является лидером по инвестициям в Украину – эксперт
|Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»
|Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Vodafone запустил сервис электронной подписи со смартфона
|Ощадбанк першим в Україні запровадив інноваційний сервіс SWIFT gpi у сфері міжнародних платежів
|Круглосуточный онлайн кредит в Динеро
|ПриватБанк миттєво підключає торговців до QR-еквайрингу
|Apple Pay стає доступним держателям карток Ощадбанку
|ПриватБанк возобновляет предоставление финансовых (таможенных) гарантий
Это интересно
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
|Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года
|Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130