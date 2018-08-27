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Ощадбанк першим в Україні запровадив інноваційний сервіс SWIFT gpi у сфері міжнародних платежів
10:57 27.08.2018 |
Ощадбанк першим в Україні почав використовувати для зручності клієнтів глобальну технологію SWIFT gpi при здійсненні транскордонних розрахунків. Завдяки використанню інноваційного сервісу SWIFT gpi міжнародні розрахунки через Ощадбанк стають більш швидкими та прозорими, а додаток gpi Tracker дає можливість відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн. Майже половина gpi-платежів зараховуються протягом 30 хвилин, і майже 100% платежів - протягом 24 годин.
Впровадження gpi є глобальним: до сервісу підключилось вже понад 180 фінансових установ по всьому світу. Понад 100 мільярдів доларів США за допомогою SWIFT gpi щодня відправляється через більш ніж 450 міжнародних платіжних коридорів. Сьогодні вже 79% банків-кореспондентів Ощадбанку користуються gpi. 73% міжнародних переказів з Ощадбанку спрямовуються через банки-кореспонденти, підключені до gpi. Прогнозується, що до кінця 2020 року SWIFT gpi стане стандартом для всіх транскордонних платежів.
«Ощадбанк продовжує впроваджувати інновації та застосовувати кращі світові практики. Банк приєднався до gpi, й сьогодні він перший і єдиний в Україні використовує цей сервіс, пропонуючи всі його переваги клієнтам. Gpi - це нові стандарти, а значить - новий рівень обслуговування клієнтів. Упевнений, вони оцінять швидкість, прозорість і можливість контролю платежів в системі gpi», - відзначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.
«Ми раді, що Ощадбанк став першим банком в Україні, який працює в SWIFT gpi, пропонуючи клієнтам найкращий, високоефективний, прозорий і відстежуваний транскордонний платіжний сервіс. Було приємно працювати з командою Ощадбанку. Їх високий рівень мотивації і організації дав можливість реалізувати проект всього за 4 місяці, що послужить відмінним прикладом для інших банків у регіоні», - зазначила регіональний менеджер SWIFT в Центральній Європі Ілона Пуна.
За допомогою SWIFT gpi проблеми, які можуть потенційно виникати при проведенні міжнародних платежів клієнтів, буде вирішено. Зокрема, інтернет-додаток gpi Tracker дає банку можливість відстежувати статус платежу в режимі реального часу, а також перевіряти інформацію по кожному банку на маршруті платежу, включаючи утримувані комісії на кожному етапі. SWIFT gpi забезпечує безпрецедентно високий рівень прозорості та контролю кожного платежу.
На даний час Ощадбанк спільно з компанією SWIFT працює над новим етапом розвитку gpi, зокрема над послугою призупинення та відкликання платежу і передачею інформації по всьому маршруту платежу до кінцевого бенефіціара без додаткових комісій.
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