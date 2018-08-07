Apple Pay стає доступним держателям карток Ощадбанку

Віднині держателі карток Mastercard та Visa від Ощадбанку отримали можливість користуватись Apple Pay - легким и захищеним платіжним інструментом, який повністю змінює сферу мобільних платежів, пропонуючи швидкість та зручність.

В основі Apple Pay лежать безпека та конфіденційність. Якщо ви додаєте кредитну або дебетову картку в Apple Pay, сам номер картки не зберігається ні у пристрої, ні на серверах Apple. Натомість присвоюється унікальний номер облікового запису пристрою, який зашифровується і в захищеному режимі зберігається в мікрочипі «Безпечний Елемент» вашого пристрою. Авторизація кожної транзакції відбувається завдяки генеруванню унікального одноразового динамічного захисного коду.

Apple Pay дуже просто налаштувати: платіжну картку від Ощадбанку можна додати через мобільний додаток «Ощад 24/7» або Wallet. Важливо, що користувачі й надалі матимуть змогу отримувати повний перелік нагород та бонусів при користуванні кредитними або дебетовими картками. У магазинах розраховуватись за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch.

Apple Pay сприяє легкому здійсненню онлайн-покупок у додатках і на веб-сайтах за допомогою Touch ID або подвійного кліка бокової кнопки, а також погляду на iPhone X для підтвердження операції через Face ID. Завдяки Apple Pay більше немає необхідності вручну заповнювати довгі реєстраційні форми з контактними даними або повторно вказувати дані про доставку та виставлення рахунку. При оплаті покупок у додатках або в Safari Apple Pay працює на iPhone 6 і новіших моделях, а також на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 і новіших моделях. Ви також можете користуватись Apple Pay в браузері Safari на будь-якому пристрої Mac не старше 2012 року випуску зі встановленою системою macOS Sierra, підтверджуючи при цьому платіж зі свого iPhone 6 або новішої моделі, або ж безпосередньо з Apple Watch, а також дотиком пальця до Touch ID на нових MacBook Pro.