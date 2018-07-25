Как выбрать обувь для повседневной носки?

Почему-то выбору обуви для выхода "в свет" мы уделяем достаточно много времени, а вот к покупке обуви для повседневной носки мы относимся, порой, достаточно халатно. Ведь, выбирая новую пару, мы часто обращаем внимание на ее внешний вид, не обращая внимания на ее качество, а следовательно и на то, как долго мы сможем "выходить" в этой самой обуви. Поэтому сейчас мы постараемся понять, как именно ее стоит выбирать и на что обращать свое внимание в первую очередь.

Главные факторы выбора

Итак, при покупке повседневной пары учитывайте тот факт, что вам должно быть действительно комфортно в вашей новой обуви. Конечно стоит обращать внимание на качество материалов, отдавая предпочтения натуральным. Такая обувь не только будет намного удобнее, но и продержится дольше даже при ежедневной носке. Кроме того, обувь действительно стоит подбирать по размеру, обращая внимание еще и на то, чтоб она не была сильно узкой, или чтоб наоборот не была чересчур свободной. Таким образом вы избежите лишних мозолей и неудобства в районе пальцев.

Помните, обувь на каблуке хоть и смотрится красиво и визуально стройнит вашу ножку, но для повседневной носки лучше выбирать туфли на низком ходу. При их покупке особое внимание стоит уделить качеству подошвы, которая не должна быть слишком твердой,а, напротив, достаточно эластичной. Хорошим вариантом будет покупка специальных ортопедических стелек, благодаря которым ваши ноги не будут уставать намного дольше.

Удобная обувь для работы

Большую часть нашего дня мы проводим на работе, а значит и при выборе обуви стоит учитывать этот фактор. И каким бы строгим не был ваш офисный дресс-код, есть достаточно вариантов, как и соблюсти все его правила и чувствовать себя максимально комфортно.

Если по правилам офиса ваши туфли должны быть обязательно на каблуке, то выбирайте небольшой и устойчивый каблук. Также, если это не противоречит стандартам, то выбирайте обувь на платформе или танкетке, она и смотрится отлично намного удобнее, чем каблук.

Замечательным вариантом будут также лоферы и оксфорды. И если раньше последние считались мужской обувью, то сейчас вы найдете на полках магазина и оксфорды женские. Такая обувь отличается низким и широким каблуком и тем, что передняя часть нашита поверх боковых частей. Выбрать оксфорды можно не только из кожи, но и из нубука или, например, замши. Вариантов достаточно много и вы найдете такую обувь абсолютно на любой вкус.

Обувь для длительных прогулок

Если же вы любительница прогуляться пешком, то обувь должна быть прежде всего такой, в которой ваши ноги не будут уставать. А именно, она не должна быть тяжелой, а напротив, легкой, из "вентилируемых" материалов и с максимально удобной подошвой. Итак, если говорить о вариантах такой обуви, то это, конечно же, кроссовки, сникерсы и кеды.

Как уже неоднократно говорилось, лучше потратить на покупку обуви немного больше средств и выбрать ее не из бюджетных броских материалов, а все же отдавать предпочтение натуральным. Кроссовки следует выбирать с фиксацией голеностопа и с удобной пяткой, которая не должна "западать" внутрь. Кроме того следует обратить внимание и на эластичность и сгибаемость материала, поэтому не бойтесь проверять вашу обувь перед покупкой.

Покупать обувь мы советуем в специализированных магазинах, которые гарантируют качество своей продукции. Кроме того, если вы точно знаете свой размер ноги, то выбирайте интернет магазин обуви в Украине, который понравится именно вам, смело заказывайте новую пару. И пускай ваша покупка не просто радует вас, но и прослужит вам как можно дольше!

