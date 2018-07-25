Как подключить цифровое эфирное телевидение

Отключение аналогового телевидения в Украине внедряется с 2015 года, однако до сих пор «аналог» работает. На смену устаревшей технологии пришла цифровая телесеть - национальное эфирное телевидение Т2, которое на сегодняшний день уже покрывает 95% страны.

В интернет-магазине цифрового оборудования satmaster.ua рассказали, как подключить технологию Т2 и в чем заключаются преимущества.

Преимущества цифрового телевидения Т2

Отсутствие абонплаты: за трансляции платят каналы.

Простота подключения.

32 канала (28 всеукраинских и до 4-х региональных) в высоком качестве звука и картинки HD и Full HD. При желании можно установить и дополнительные платные каналы.

Помехоустойчивость. В то время как аналоговое телевидение дает рябь и сбои в вещании, «цифру» можно установить только при наличии уверенного сигнала.

Стабильный прием сигнала на расстоянии от 40 до 200 км. Но если в местности сильная непогода - это может способствовать отключению вещания полностью.

Т2 - это национальная телесеть, поэтому прием возможен практически с любой точки Украины. Стоит рассмотреть другие варианты лишь жителям отдаленных сел - для таких случаев больше подойдет спутниковое телевидение.

Какое оборудование нужно купить для Т2

Подключить «цифру» можно самостоятельно. Понадобится:

Купить T2 тюнер (который еще называют приемником или ресивером). Это устройство для преобразования сигнала на экран ТВ. Модели приемников отличаются качеством сборки, функционалом и стоимостью (от 300 грн).

Интернет-магазин Satmaster предлагает такие бренды: strong, world vision, goldstar. Некоторые ресиверы оснащены возможностью подключения Wi-Fi, возможностью записи и отложенного просмотра шоу, количеством разъемов и т. д.

Отметим, современные телевизоры оснащены встроенным приемником для DVB-T2: в инструкции телевизора в разделе технических характеристик должна быть указана поддержка цифрового стандарта "DVB-T / T2 MPEG-4";

Антенна. Для мест с уверенным приемом подойдет комнатная, для пригородов и отдаленных от вышек местностей - внешняя ДМВ дециметровая. Стоимость устройства от 145 грн. Антенны отличаются дальностью приема сигнала в зависимости от расположения вышки Т2. Кабель «тройной тюльпан» или HDMI. Дополнительные аксессуары. Например, устройства для крепления антенны: кронштейн или мачта.

Чтобы быть уверенным в совместимости техники, приобретите готовое решение:комплект т2, который содержит тюнер, антенну и дополнительные аксессуары. Стоимость - от от 332 грн.

Как подключиться

Чтобы смотреть любимые каналы с помощью кабеля соедините ресивер с телевизором и антенной.

Для начала настройте антенну: сигнал должен быть не меньше 65%. Если соединение правильное, на экране телевизора появится меню, которое даст настроить авто- или ручной поиск каналов. Все 32 канала можно найти вручную - по частоте или названию канала.

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