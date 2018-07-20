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Онлайн-сервис Busfor.ua: покупка билетов, цены, направления
14:47 19.07.2018 |
Busfor.ua – это агрегатор. Предоставляет услуги через интернет. Каждый человек может воспользоваться онлайн-сервисом для оформления билета на автобус. Направлений свыше 20 тысяч. Среди них все европейские страны, Украина и другие государства СНГ. Теперь нет необходимости лично выстаивать очереди на автостанциях, расспрашивать оператора и платить завышенную стоимость. Через интернет оформлять проездной документ выгоднее всего.
Для начала Busfor.ua предложит купить билеты по акции или самой низкой стоимости. Далее предоставляется полная информация по перевозчику. Собственная система оценивания помогает пассажирам лично контролировать рейтинг компаний, которые включены в онлайн-сервис. Самые худшие просто удаляются из списков – каждый предлагаемый билет на Busfor.ua уже гарантировано предоставит высокий сервис обслуживания.
Особенности Busfor.ua позволяющие ему быть первым
- С мобильного телефона организовать поездку Гданьск - Львов также легко, как и с компьютера. Поддерживаются платформы iOS и Android. Нет необходимости находиться дома: достаточно наличие смартфона для покупки билета.
- Современный сайт, быстро работающий вне зависимости от количества посетителей. Хотя даже при возникновении трудностей всегда работает техподдержка в режиме 24/7.
- Рейтинг не только компаний, но и каждого маршрута по отдельности.
- Договор оферты составлен согласно действующего законодательства, что полностью защищает права пассажиров.
Busfor.ua на шаг впереди конкурентов
Посетители Busfor.ua всегда получают самую актуальную информацию касательно расписания автобусов. Опоздать на свой маршрут практически невозможно. Дополнительно для сомневающихся людей проработана система возврата билета. Происходит обычное бронирование места с возможностью его последующего выкупа. Деньги пересылаются только в случаи принятия окончательного решения. Актуально для сотрудников компаний, которым постоянно необходимо путешествовать по работе.
Очень большая сеть агентов во многих странах. Они, опираясь на надежность Busfor.ua, также выступают посредниками, привлекая все большее количество клиентов. Работать с сомнительной организацией никто не станет, что еще раз указывает на официальное предоставление услуг агрегатором.
Вроцлав - Хмельницкий или другое направление еще никогда ранее не бронировалось так заблаговременно. Оценить работу сервиса может каждый, посетив официальный сайт прямо сейчас.
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