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Кольца с бриллиантами от Золотого Стандарта— творение ювелирного искусства
12:56 21.06.2018 |
Алмаз, имеющий огранку с 57 гранями, получил название бриллиант. Именно за счет такой шлифовки камень и его естественный блеск представлены наиболее выигрышно и точно. Бриллиант - один из самых дорогих и красивых камней в мире, украшает самые элегантные ювелирные украшения.
Совершенство кристаллов оценивают по огранке, чистоте, цвету и массе в каратах. В зависимости от того, насколько геометричны и пропорциональны грани в камне, составляется оценка качества минерала. На стоимость камня, в первую очередь, влияет его чистота, т.е. отсутствие каких-либо дефектов или включений.
Бриллиант, как признак класса
Бриллиант имеет роскошный вид, блеск. Его радужное сияние, игра света в гранях ни с чем не сравнится. Ювелирные дома любят его за неподдельное благородство, твердость, прозрачность и наивысший показатель преломления света. Кольца с бриллиантом считаются наиболее ценным и памятным подарком.
Так называемые, фантазийные бриллианты могут быть любого цвета и окраски, но ценится абсолютно прозрачный экземпляр, ведь это знак абсолютного качества. Встретить прозрачный камень - большая редкость.
https://zolotoy-standart.com.ua сообщает, что оправу к камню, как правило, подбирают из платины или золота. Этим достигается максимально эффектный образ, который разбил сердце не одной женщине и остается мечтой всех будущих невест. Именно кольцо с бриллиантом является символом помолвочного кольца, который будет украшать руку будущей невесты, а также станет для нее памятным аксессуаром на всю жизнь.
Известные виды огранки
В результате процесса шлифования, на алмаз наносится плоскость для придания камню различной формы. Таким образом получаются известные огранки ашер, изумруд, сердце, кушон, принцесса, радиант. Овал, маркиз, груша относятся к клиньевой огранке продолговатой форму, помогают визуально удлинить пальцы рук.
Самая распространенная огранка - классическая круглая. Каждая из них обладает своим шармом, особой атмосферой, силой. А кольцо с этим камнем - станет настоящим исполнением мечты.
Да, кольца с бриллиантами - дорогое украшение, но покупая его, вы покупаете не просто ювелирное изделие, а нечто большее. Бриллиант дарит своему хозяину элегантность, величие, уверенность и силу. С ним любой образ становится эффектным и неповторимым. Поэтому не зря говорят, что лучшие друзья девушки - это бриллианты.
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