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Зачем нужен адвокат в делах о расторжении брака?
13:29 20.06.2018 |
Быстрый развод
Быстрый развод возможен в том случае, если вашим делом занимается профессиональный адвокат. Сначала потребуется составить исковое заявление, которое будет подано в суд вместе с сопроводительным пакетом документов. Затем, если предоставлены все документы, а также, если нет никаких замечаний к исковому заявлению, назначается дата суда. Это основная причина, по которой мы рекомендуем воспользоваться услугами адвоката – при неграмотном, некорректно оформленном заявлении либо при неправильно составленном пакете документов исковые заявления рассматриваться не будут!
Наиболее быстрый развод, который возможен – это подача заявления в РАГС. Она возможна только в том случае, если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей и нет имущественных претензий друг к другу. Для самого быстрого развода указываются личные (утрата взаимной любви и уважения, потеря привязанности, взаимное охлаждение чувств) или бытовые причины (отсутствие помощи в быту, отсутствие интереса к ведению хозяйства и т.д.). Также важно, чтобы оба супруга были согласны на расторжение брака. Если же один из супругов против расторжения брачных отношений, развод займет больше времени – большая часть срока будет отведена судьей на испытательный период, в течение которого супругам предлагается еще раз хорошо все обдумать.
Если в семье есть несовершеннолетние дети, то развод возможен только через суд. Для этого подается исковое заявление (лучше, чтобы оно было составлено нашим адвокатом), и к нему пакет документов. Основные документы, которые потребуется предъявлять в любом случае, это:
Особенности бракоразводного процесса с переселенцами
К сожалению, люди, зарегистрированные в Луганской или Донецкой областях на оккупированных территориях, не могут осуществить быстрый развод. Мало того, что всю процедуру следует проводить только в судах, подконтрольных Украине, так еще могут потребоваться дополнительные документы, которые придется запрашивать в зоне АТО. В любом случае, любая ситуация разрешима, просто на это потребуется чуть больше времени.
Важно: все документы, полученные в судах на неподконтрольной территории, являются недействительными не только на территории Украины, но и во всем мире. Поэтому, будучи зарегистрированным в зоне АТО, либо являясь переселенцем, требуется консультация квалифицированного юриста, который сможет дать развернутый ответ и сопроводить все этапы судебного процесса.
Возможен ли быстрый развод с иностранцем?
Если один из супругов является гражданином другой страны, то исковое заявление, составленное по всем нормам международного права, подается в суд той державы. При наличии детей, отцом которых является иностранец, пакет на предъявление материального содержания так же требуется составлять в соответствии с международными нормами. А это требует времени.
Обращайтесь к нашим адвокатам razvod.kiev.ua, которые помогут вам как можно быстрее получить развод.
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