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Ощадбанк першим в Україні розпочав випуск цифрових prepaid-карток для оплати смартфоном
12:20 18.06.2018 |
Цифрова prepaid-картка для швидких і безпечних розрахунків замовляється миттєво за дзвінком до Контакт-центру Ощадбанку. Отримати її може не лише клієнт банку.
Ощадбанк став першим банком в Україні, який запропонував українцям новий платіжний інструмент - цифрову prepaid-картку, яку можна, зокрема, завантажити у смартфон для проведення безконтактних оплат. Вона не має фізичного носія, не прив'язана до інших карток та карткових рахунків. Щоб отримати таку картку, не обов'язково бути клієнтом Ощадбанку, не потрібно відвідувати його відділення та надавати документи.
Для отримання і активації потрібно лише зателефонувати до Контакт-центру Ощадбанку, встановити ПІН-код та за допомогою чат-бота отримати реквізити картки. За потреби її реквізити можна додати в електронні гаманці Google Pay та Ощад PAY.
Картку призначено для зручного та безпечного здійснення на території України розрахунків у мережі Інтернет, безконтактних оплат смартфоном у торговельно-сервісній мережі, операцій в «Ощад 24/7». Поповнювати цифрову prepaid-картку можна в POS-терміналах у відділеннях Ощадбанку та P2P-переказами з карток будь-яких банків України. Важливою перевагою є те, що її неможливо втратити або вкрасти.
«Одне з головних завдань, над вирішенням якого працюють учасники ринку протягом останніх років, - побудова безготівкової економіки і, зокрема, популяризація безготівкових розрахунків. Впроваджуються інноваційні платіжні рішення та інструменти, розширюється мережа для безготівкової оплати. Ощадбанк у цьому процесі відіграє важливу роль. Маємо масштабні cashless-проекти в різних сферах, запустили електронні гаманці Ощад PAY та Google Pay. Сьогодні виводимо на ринок цифрову prepaid-картку, з якою безготівкові розрахунки стають ще зручнішими. За лічені хвилини її реквізити ви отримуєте за дзвінком до Контакт-центру», - зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.
Приємний бонус для користувачів цифрових prepaid-карток - можливість виграти смарт-годинник Samsung Gear S3 та подарункові сертифікати номіналом 500 грн. в рамках акції «Зроби смарт-kRock».
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