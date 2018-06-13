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Для чего нужна криптовалюта и что это такое
13:49 12.06.2018 |
Многих людей интересует, почему же все-таки криптовалюта уверенно приходит на замену стандартной финансовой системе. И одним из значимых утверждений является тот факт, что в основную часть финансовых продаж и сделок с криптовалютой не включены услуги посредников и оплаты комиссии. Поэтому их стоимость оказывается значительно дешевле.
Продажи по расчету биткоинами (криптовалютой) - не частое явление. Но и статистика (при сравнении запросов о покупке биткоина) подтверждает, что данная валюта является актуальной.
Что такое криптовалюта
Криптовалюта - это виртуальная или цифровая финансовая система, которая не закреплена ни за одним из центральных банков и не привязана к экономике ни одной из стран. Криптовалюта - это расчетная система майнинговой структуры блокчейна. И главными валютами данной системы являются Bitcoin (BTC), Лайткойн (LTC) и Ethereum (ETH).
За криптовалюту можно приобрести квартиру, автомобиль, частный дом, сантехнику, дорогие аксессуары и многое другое. Первую сделку по продаже квартиры за виртуальную валюту в Украине совершил Марк Гинзбург. Цена квартиры составляла $ 60 000 (212,5 ETH).
Bitcoin - это набор чисел, который создан по алгоритму и не имеет физического облика. Существуют накопители с QR- кодом, где можно хранить биткоины.
Любые осуществленные действия с биткоинами не поддаются возврату. Их нельзя ни прервать, ни отменить. Также невозможно взломать кошелек bitcoin. Все финансовые данные ваших запасов будут храниться отдельно у вас на файле, к которому будете иметь доступ только вы.
Litecoin - это следующая цифровая единица после биткоина. Технически является лучшей копией начальной криптовалюты. Так как биткоин на рынке цифровой финансовой системы ассоциируется с золотом, то Лайткойн привели в сравнение с серебром.
Ethereum (другое название - Эфир). Название валюты придумал канадский программист российского происхождения Виталий Бутерин. Количество Эфиров не ограничено, и в данной валютной системе используют технологию "умных контрактов".
Где взять криптовалюту
Купить в банкомате
Во многих городах Украины уже установлены биткоин-банкоматы. Например в Киеве существует уже шесть таких, в Харькове - один, в Одессе - два.
Купить на бирже
В интернете можно купить криптовалюту на биржах интернета exmo.com, fxclub.org или livecoin.net. Биткоин выгодно накапливать и позже тратить на крупные покупки.
Намайнить на облаке, на ферме или на компьютере
Майнинг - это деятельность, которая позволяет заработать криптовалюту с помощью специального технического оборудования.
Раньше в такой сфере заработка свои способности мог проявить любой пользователь даже самого простого компьютера. Теперь же необходимо наличие мощных видеокарт, которые работают в режиме CrossfireX. Это позволяет вложениям майнеров окупаться за пару недель.
Облачный майнинг - это добыча криптовалюты с использованием арендованных серверов (в удаленном режиме).
Заработок от облачного майнинга зависит от вклада инвестиций. Если вы желаете арендовать оборудование здесь и сейчас, перейдите по ссылке https://cloudminingpro.net/.
Фермы - это эффективная система, которая объединяет все видеокарты CPU. Оборудование подключают как к одному, так и к нескольким процессорам.
Майнинг на процессорах компьютеров (CPU) - это не самый эффективный способ добычи криптовалюты. Для полной окупаемости майнеру нужно иметь доступ к нескольким компьютерам и к потоку мощного электричества.Майнинг на асиках (ASIC) - это эффективный способ добычи криптовалюты. Процессоры ASIC создаются специально для майнинговой деятельности. Майнинг на ASIC быстро окупается и удобен в использовании.
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