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Пассажиры Busfor.ua будут автоматически застрахованы от VUSO
14:10 24.05.2018 |
В мае 2018 года онлайн-система приобретения автобусных билетов Busfor стала партнером страховой компании VUSO. Результат этого договора – масштабный проект, позволяющий автоматически страховать пассажиров и водителей автобусов.
Особенности проекта
С 1996 года в Украине действует обязательное страхование пассажиров общественного транспорта. Билет на рейс одновременно является и страховым полисом. Перевозчик должен выбрать страховую компанию и заключить с ней договор. Стоимость полиса обычно равна 2-3% от стоимости билета.
Теперь система Busfor.ua значительно упростила этот процесс. Сотрудничество с VUSO позволяет обеспечить гарантированную защиту всех пассажиров. Новая схема работы полезна не только для пассажиров, но и для перевозчиков, являющихся партнерами Busfor. Если ранее перевозчик вынужден был самостоятельно искать надежного страховщика с выгодными условиями, то теперь ему этого делать не нужно. Все партнеры автоматически работают с VUSO. Компания обеспечивает стандартную стоимость полисов в соответствии с установленными тарифами, удобные взаиморасчеты и автоматический учет каждого оформленного полиса.
Как отметил генеральный директор Busfor Украина Александр Павлович, для защиты пассажиров компания выбрала действительно надежного партнера. По словам Павловича, компания VUSO предоставляет услуги высокого качества, а также обеспечивает быстрое получение компенсации при непредвиденных ситуациях. Приобретая билет у Busfor Украина, вы автоматически оформляете договор страхования и можете спокойно отправляться в дорогу. Более подробную информацию можно получить на сайте https://busfor.ua/.
Сейчас компания VUSO является украинским лидером в нескольких направлениях онлайн-страхования. Этот современный способ получения полиса очень удобен. Клиенту не нужно осуществлять какие-либо дополнительные действия. Достаточно приобрести билет на сайте точно так же, как вы это делали ранее.
Страховая защита действует как на территории Украины, так и за рубежом. Информация о новости на сайте компании VUSO - https://vuso.ua/blog/novosti/straxovaya-kompaniya-vuso-i-busfor-ua-vpervyie-avtomatizirovali-straxovanie-passazhirov.html.
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