Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Подшипники от компании Termopolis - обзор каталога продукции
11:40 21.05.2018 |
Найти подходящие подшипники надлежащего качества достаточно сложно. Но только если вы не обращались в нашу компанию. В интернет-магазине Termopolis представлено большое количество самых разных изделий и подшипников. Мы предлагаем только качественный и сертифицированный товар.Виды подшипников
Данные детали используются для обеспечения надежной фиксации и вращения разнообразных движущихся конструкций. В зависимости от типа нагрузок и направления движения, применяют соответствующие изделия.
В каталоге на сайте представлены такие подшипники, как:
Каждый из представленных видов имеет большой размерный ряд. Эти изделия подбирают не только по конфигурации, но и по диаметру. Различают внутренний и внешний диаметры. Если вы не знаете какой именно подшипник Вам нужен - обратитесь к менеджерам Компании Термополис. Они помогут выбрать подходящую деталь.
Подшипники отличаются длительным сроком службы и обеспечивают нормальное функционирование конструкций. Конечно, если они сделаны из прочных материалов.
Мы предлагаем Вам запчасти от таких известных и надежных производителей, как:
SKF, INA, FAG, ZKL, SNR, Kinex, NSK, FBJ, IKO, KOYO, TIMKEN и т.д.
Они изготавливают детали из ударопрочных металлов и сплавов и покрывают антикоррозийным покрытием. Такие изделия служат долго и не подводят даже при значительных нагрузках и перекосах вращающейся конструкции.
Приятная цена и отменное качество
Мы регулярно обновляем каталог, постоянно пополняя запасы новыми изделиями. У нас всегда огромный ассортимент подшипников, которые можно заказать в любое время 6 дней в неделю.
Компания Термополис осуществляет торговлю подшипниками, деталями и запчастями уже более 10 лет. За это время у нас появилось множество постоянных клиентов - частные лица, крупные производственные и торговые предприятия. Мы стараемся сделать так, чтобы Вы получили самые лучшие товары в необходимом количестве и по доступной цене.
Вы можете связаться с нашими специалистами, если необходима помощь при выборе изделий.
Нам доверяют тысячи людей во всех уголках страны, потому что знают качество наших товаров.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
ТОП-НОВОСТИ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.
|Закрыть гештальт. Почему 3% роста ВВП Украины — это много, а 5% — мало
|Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple Pay стал доступен клиентам ПриватБанка
|Акционный вклад «Двойной результат»: 15% годовых по 3-месячному депозиту от «ОТП Банк» и инвестиции в фонд от «ОТП Капитал»
|5 правил быстрого набора мышечной масы
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
|Киевстар запустил услугу перевода средств с карты на карту
|ПриватБанк будет возвращать tax free через смартфоны
Это интересно
|Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса
|В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»
|Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету
|Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed
|В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы