Подшипники от компании Termopolis - обзор каталога продукции





Найти подходящие подшипники надлежащего качества достаточно сложно. Но только если вы не обращались в нашу компанию. В интернет-магазине Termopolis представлено большое количество самых разных изделий и подшипников. Мы предлагаем только качественный и сертифицированный товар.

Виды подшипников

Данные детали используются для обеспечения надежной фиксации и вращения разнообразных движущихся конструкций. В зависимости от типа нагрузок и направления движения, применяют соответствующие изделия.

В каталоге на сайте представлены такие подшипники, как:

Радиальные шариковые (для обеспечения высокой скорости вращения детали);

Сферические роликовые (исключает перекос вала при больших нагрузках);

Упорные роликовые (для экстремальных условий эксплуатации);

Конические роликовые (для конструкций с большой скоростью движения и значительным давлением);

Игольчатые (зачастую используются в конвейерных установках);

Радиальные роликовые (отличаются износоустойчивостью и способностью выдерживать значительные радиальные нагрузки);

Шарнирные (наиболее востребованы в машиностроении);

Сферические шариковые (для тонких и длинных валов);

Упорные шариковые (для регулярных осевых нагрузок).

Каждый из представленных видов имеет большой размерный ряд. Эти изделия подбирают не только по конфигурации, но и по диаметру. Различают внутренний и внешний диаметры. Если вы не знаете какой именно подшипник Вам нужен - обратитесь к менеджерам Компании Термополис. Они помогут выбрать подходящую деталь.





Подшипники отличаются длительным сроком службы и обеспечивают нормальное функционирование конструкций. Конечно, если они сделаны из прочных материалов.





Мы предлагаем Вам запчасти от таких известных и надежных производителей, как:

SKF, INA, FAG, ZKL, SNR, Kinex, NSK, FBJ, IKO, KOYO, TIMKEN и т.д.





Они изготавливают детали из ударопрочных металлов и сплавов и покрывают антикоррозийным покрытием. Такие изделия служат долго и не подводят даже при значительных нагрузках и перекосах вращающейся конструкции.





Приятная цена и отменное качество

Мы регулярно обновляем каталог, постоянно пополняя запасы новыми изделиями. У нас всегда огромный ассортимент подшипников, которые можно заказать в любое время 6 дней в неделю.

Компания Термополис осуществляет торговлю подшипниками, деталями и запчастями уже более 10 лет. За это время у нас появилось множество постоянных клиентов - частные лица, крупные производственные и торговые предприятия. Мы стараемся сделать так, чтобы Вы получили самые лучшие товары в необходимом количестве и по доступной цене.

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