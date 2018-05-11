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Акционный вклад «Двойной результат»: 15% годовых по 3-месячному депозиту от «ОТП Банк» и инвестиции в фонд от «ОТП Капитал»
10:44 11.05.2018 |
Компания по управлению активами «ОТП Капитал» совместно с ОТП Банком предлагают акционный вклад «Двойной результат», который состоит из банковского депозита и инвестиционного фонда в равных пропорциях. Данный вклад позволяет клиенту получить повышенную ставку по депозиту и дополнительный доход от инвестиций в инструменты финансового рынка. Акционное предложение будет действовать до конца мая 2018 года.
Впервые подобный продукт ОТП Группа в Украине запустила еще в 2012 году, следуя успешному опыту венгерских коллег. С тех пор предложение такого вклада дважды в год стало доброй традицией и для Украины. В этот раз вклад «Двойной результат» предоставляет возможность получить 15% годовых по 3-месячному депозиту в АО «ОТП Банк» при размещении такой же суммы на год в инвестиционном фонде «ОТП Капитал». Инвестиционная стратегия фонда консервативна - средства клиентов инвестируются в облигации внутреннего государственного займа, которые приносят около 16% годовых. Дополнительным преимуществом инвестирования в фонд является возможность получения прибыли в виде дивидендов, что позволит снизить подоходный налог для физических лиц вдвое, до 9%. Минимальная сумма инвестирования в обе части вклада составляет 200 000 гривен.
«Последние два года, в связи со стабилизацией финансового рынка и снижением ставок по депозитам, мы наблюдаем рост интереса к нашим инвестиционным фондам. Такие инвестиционно-депозитные продукты, как вклад «Двойной результат», были разработаны для того, чтобы клиенты имели возможность попробовать вложения в инвестиционные фонды с низким риском, при этом получив дополнительный стимул в виде повышенной ставки по классическому депозиту. Для многих это становится успешным началом дальнейшего сотрудничества с «ОТП Капитал» и инвестиционными фондами вообще», - говорит Виталий Дышловой, руководитель департамента по маркетингу и продажам компании по управлению активами «ОТП Капитал».Узнать больше о вкладе «Двойной результат» и других фондах под управлением компании «ОТП Капитал» можно во всех отделениях ОТП Банка.
Компания по управлению активами «ОТП Капитал» была основана в июле 2007 года и стала вторым после АО «ОТП Банк» представителем OTP Group в Украине. Компания предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг высокого качества, как корпоративным клиентам, так и частным лицам, и является одним из лидеров на рынке коллективного инвестирования. Под управлением КУА «ОТП Капитал» находятся 6 публичных инвестиционных фондов, 5 венчурных фонда, активы страховых компаний, а также 3 негосударственных пенсионных фонда. Активы под управлением - 1,4 млрд. грн.
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