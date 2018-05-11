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5 правил быстрого набора мышечной масы
11:02 10.05.2018 |
Идеальная фигура культуриста не дает покоя многим начинающим атлетам, которые желают достичь подобных успехов. Сегодня интернет-магазин спортивного питания buls.com.ua поможет вам приблизиться к своей мечте и расскажет об основных правилах быстрого набора мышечной массы.
1. Уменьшите время занятия.
Выполняйте упражнения быстро и максимально эффективно. Этим вы повысите собственную работоспособность и активизируете стрессовое состояние мышечных волокон, которое способствует увеличению объема.
2. Правило 10 повторов.
В каждый тренировочный подход используйте не больше 10 повторений. Силовые нагрузки с большим весом и ограниченным числом повторений благоприятно сказываются на росте мускулатуры, позволяя в короткие сроки достичь нужного результата.
3. Работайте с одной группой мышц.
Одна из главных ошибок малоопытных спортсменов - желание сразу охватить несколько групп мышц. Однако распыляться в этом деле не стоит. Перед каждой тренировкой продумайте на проработке каких мышц лучше сосредоточиться в этот раз - так результат придет гораздо быстрее.
4. Правило пяти подходов.
Во время тренинга выполняйте несколько подходов на любое упражнение. При этом старайтесь не переходить границу, превышающую пять повторений.
Во время первых двух подходов спортсмен должен ограничиться весом, составляющим 85% от его предельной возможности. Следующий подход нужно брать на 95%, а последние два уже на максимуме. Регулярно используя эту методику, вы обеспечите эффективную проработку мышц и создадите хорошие условия для наращивания массы тела.
5. Увеличение мышечного объема на 5% через каждые 14 дней.
Практикующие спортсмены часто жалуются, что не видят эффекта от тренировочных занятий и отмечают отсутствие роста мускулатуры, однако это не совсем так. При грамотной организации тренировок и правильном выполнении упражнений через 14 дней мышечный объем в среднем прирастает на 5%. Поэтому, чтобы получить желаемый результат необходимы длительные занятия. Красивая мужская фигура - залог терпеливых и работоспособных спортсменов.
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