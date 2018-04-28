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Киевстар запустил услугу перевода средств с карты на карту
15:09 27.04.2018 |
Мобильный оператор Киевстар запустил онлайн-платформу для перевода средств между банковскими картами.
Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.
Воспользоваться сервисом можно со смартфона, планшета или компьютера. Услуга доступна на сайте оператора, а также в приложении Мобильные деньги.
В компании отмечают, что переводы средств с карты на карту пользуются большой популярностью. Так по данным НБУ, в четвертом квартале 2017 года объем данной услуги вырос на 54,1%, украинцы 43,2 млн раз осуществляли денежные переводы между банковскими счетами.
В Киевстар подчеркивают, что тариф за пользование услугой в среднем вдвое ниже от существующих предложений на украинском рынке. Он состоит из двух частей: переменной - 0,5% от суммы перевода - и фиксированной - 2,5 грн за каждую успешную транзакцию.
Партнерами Киевстар в осуществлении услуги стали компании Глобалмани и Таскомбанк.
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