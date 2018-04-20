Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому

Стабильный интернет - важный инструмент фрилансера. Перебои со связью могут привести к срыву дедлайнов, что, в свою очередь, чревато потерей заказчиков. Для обеспечения бесперебойного выхода в сеть необходимо соблюсти 4 условия: выбрать надежного поставщика услуги, защитить кабель от повреждений, подключить «правильный» роутер и подготовить компьютер.

Один многоквартирный дом может обслуживаться несколькими провайдерами. Если вы не удовлетворены стабильностью интернет-соединения (или еще не подключены к сети), выберите провайдера с надежной репутацией и обратите внимание на отзывы других пользователей.

Узнайте, какие компании обслуживают ваш дом. Поговорите с соседями, поинтересуйтесь, какую технологию использует провайдер. Если сеть строится по технологии FTTB («оптика в дом» - скорость до 100 Мбит/с), а количество положительных откликов превышает 90% - оставляйте заявку на подключение.

Прокладываем кабель по всем правилам

Приглашенный специалист подключит и настроит fttb-интернет, но не станет заботиться о защите кабеля от механических повреждений. Возьмите эту обязанность на себя. Чтобы защитить витую пару, монтируйте ее под потолком или уложите в плинтус с кабель-каналом. Сделайте в стене сквозное отверстие, чтобы провести интернет в комнату и обезопасить кабель от постоянного контакта с дверью.

Выбираем «правильный» роутер

Чтобы подключить домашний беспроводной интернет, обзаведитесь Wi-Fi маршрутизатором с Ethernet-портом. Перед покупкой загляните на сайт провайдера и узнайте, какие технические требования (протоколы подключения и пр.) предъявляются к данному оборудованию.

Отдавайте предпочтение современным моделям, которые работают в двух частотных диапазонах (2,4 и 5 ГГц), имеют три или более антенны, поддерживают стандарт 802.11ac и технологию MU-MIMO (если пользователей будет несколько). Чтобы роутер работал исправно, регулярно обновляйте его прошивку через сайт производителя.

Кстати, вы можете заказать роутер непосредственно у провайдера. К примеру, «Киевстар» предлагает два варианта. Первый - роутер TP-Link741ND (Wi-Fi до 300 Мбит/с) за 300 грн, который полностью окупается за счет ежемесячной скидки в размере 20 грн на абонентскую плату (в течение 15 месяцев). Второй - двухдиапазонный роутер D-Link DIR-825 (Wi-Fi до 1200 Мбит/с) за 1000 грн и скидка в размере 20 грн в течение 25 месяцев (экономия 50%).

Готовим компьютер к быстрому интернету

Если скорость интернета не соответствует указанным в тарифе параметрам, возможно, проблема в «медленном» компьютере. Чтобы ускорить ПК, расширьте объем оперативной памяти и проведите дефрагментацию жесткого диска.

Если вы замечаете «просадки» в скорости работы только при выходе в сеть, установите другой браузер. Оптимальные варианты - Chrome, Opera и Firefox. Установите качественный антивирус и регулярно сканируйте систему, чтобы своевременно избавляться от замедляющих скорость соединения шпионских программ.