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Безопасность на предприятии — счетчики банкнот с детекцией и уничтожители бумаги.
18:01 17.04.2018 |
Важным атрибутом любой организации является необходимость снижения рисков в процессе работы. Возможные не очень приятные ситуации - попадание фальшивых банкнот, ошибки при подсчете кассы и подобные вещи, связанные с наличными. Другой важный аспект - защита и сохранение информации в рамках предприятия. С первой ситуацией эффективно справится счетчик банкнот с детекцией на фальшивки, со второй ситуацией - шредер (уничтожитель документов).
Для того, чтобы быть спокойным и уверенным в стабильном рабочем процессе, стоит позаботиться о приобретении пересчисленных выше устройств. В случае работы с наличными оптимальным решением является купить счетчик банкнот с детекцией на подлинность.
Чтобы счетчик банкнот хорошо определял подлинность купюр стоит обращать внимание на следующие параметры:
Сохранность информации в рамках предприятия - важный пункт в безопасности любой компании. Даже незначительная информация, распечатанная на бумаге может отрицательно сказаться на деятельности предприятия, если попадет в чужие руки. Для того, чтобы избежать данной ситуации рекомендуется купить шредер для уничтожения накопившися бумаг. Характеристики уничтожителей могут быть разнообразными. Для выбора подходящей модели стоит обращать внимание в первую очередь на следующие параметры:
Если в процессе выбора счетчика банкнот или уничтожителя бумаги возникают вопросы - рекомендуем обратиться к специалистам «А-Техно». Более чем 12-летний опыт работы в данной сфере позволяет подобрать оптимальное решение под любую задачу.
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