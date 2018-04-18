Безопасность на предприятии — счетчики банкнот с детекцией и уничтожители бумаги.

Важным атрибутом любой организации является необходимость снижения рисков в процессе работы. Возможные не очень приятные ситуации - попадание фальшивых банкнот, ошибки при подсчете кассы и подобные вещи, связанные с наличными. Другой важный аспект - защита и сохранение информации в рамках предприятия. С первой ситуацией эффективно справится счетчик банкнот с детекцией на фальшивки, со второй ситуацией - шредер (уничтожитель документов).

Для того, чтобы быть спокойным и уверенным в стабильном рабочем процессе, стоит позаботиться о приобретении пересчисленных выше устройств. В случае работы с наличными оптимальным решением является купить счетчик банкнот с детекцией на подлинность.

Чтобы счетчик банкнот хорошо определял подлинность купюр стоит обращать внимание на следующие параметры:

Наличие двух и более видов проверки на фальшивки. Оптимальным является наличие ультрафиолетовой (UV), магнитной детекции (MG), детекции металлизированной ленты (MT) и прочих видов (хорошо реализовано в моделях счетчиков банкнот BCASH 6500T, BCASH BC-7010 и выше).

Возможность пересчета банкнот в любом состоянии и любых валют мира. Счетчики валют невысокого уровня существенно хуже справляются с пересчетом новых долларов или сильно изношенных банкнот. Это связано с конструктивными особенностями той или иной модели (хорошо справляются с подобной задачей модели производителей PRO, BCASH, Magner).

Сохранность информации в рамках предприятия - важный пункт в безопасности любой компании. Даже незначительная информация, распечатанная на бумаге может отрицательно сказаться на деятельности предприятия, если попадет в чужие руки. Для того, чтобы избежать данной ситуации рекомендуется купить шредер для уничтожения накопившися бумаг. Характеристики уничтожителей могут быть разнообразными. Для выбора подходящей модели стоит обращать внимание в первую очередь на следующие параметры:

Фрагмент порезки или уровень секретности. Данный параметр достаточно важен, особенно когда документы представляют высокую ценность. Лучше всего выбирать модели с перекрестной порезкой - это обеспечит невозможность восстановления документа. Для особых ситуаций можно выбирать модель с очень мелкой порезкой (например 2х2 мм, как в модели Agent 104 X).

Количество измельчаемых листов за раз. Данный параметр определяет то, насколько быстро пользователь сможет уничтожить определенное количество бумаги. Чем больше уничтожается листов, тем быстрее пользователь может избавиться от накопившихся документов.

Цикл непрерывной работы шредера. Важный параметр, особенно в ситуациях, когда необходимо активно пользоваться уничтожителей. Шредеры высокой мощности способны работать без ограничений по времени. Более бюджетные уничтожители бумаг способны работать от 3 до 25 минут непрерывно.

Если в процессе выбора счетчика банкнот или уничтожителя бумаги возникают вопросы - рекомендуем обратиться к специалистам «А-Техно». Более чем 12-летний опыт работы в данной сфере позволяет подобрать оптимальное решение под любую задачу.