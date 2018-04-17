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Выбираем жесткий диск HGST: 4 важных параметра
14:33 16.04.2018 |
Винт, винчестер, хард диск или жесткий диск - как часто вы сталкиваетесь с этими словами и словосочетаниями? Вероятно, если вы считаете себя хоть немного продвинутым юзером, они попадаются вам на глаза довольно часто. Однако, даже будучи натуральным «чайником», важно иметь представление о том, что собой представляет собой жесткий диск. А вдруг потребуется его замена в связи с поломкой или возникновением необходимости расширения возможностей своего ПК? Прежде всего, стоит определиться, продукции какого бренда вы отдадите преимущество. Довольно неплохой вариант - американский производитель HGST, который создает достойные внимания потребителей винчестеры.
Купить жесткие диски HGST каждый желающий может в мойо. Однозначно, знать о том, на какие особенности, характеристики и параметры стоит обращать внимание во время поиска хорошего винта, должен каждый.
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1. Тип винчестера. Пожалуй,
каждому известно, что существует как минимум два вида таковых: внешние и
внутренние. Если вы просто ищете надежное, долговечное и, самое главное,
вместительное хранилище мультимедийных данных, то рациональным будет
приобретение винчестера первого типа. Если же необходим незаменимый элемент
системы для хранения важного и регулярно используемого ПО, то ваш вариант
- «хард» второго типа.
2. Размер (не путать с объемом, то есть, вместительностью). Этот параметр напрямую связан с форм-фактором жесткого диска. Почему важно обращать внимание на габариты комплектующего? Потому, что слоты в ПК, ноутбуках и нетбуках являются нормированными и могут существенно отличаться друг от друга.
3. Предназначение. Жесткий диск HGST для стационарного персонального компьютера (или сервера) и ноутбука - это не одно и то же, как может показаться на первый взгляд. Разница, опять-таки, в основном заключается в размерах слота и, соответственно, габаритах непосредственно самого винчестера.
4. Вместительность. В этом деле лучше не экономить. «Чем больше, тем лучше» - это и есть золотое правило выбора жесткого диска. Помните, что гигабайты лишними не бывают, и если вы не используете их для хранения программ, то они точно пригодятся для создания архива фотоснимков, аудио- и видеофайлов. Важно: минимальный размер внутреннего жесткого диска HGST, предназначенного для постоянного использования, равен 100 Гб.
Конечно же, это далеко не все важные критерии поиска винтов HGST, поскольку, помимо вышеперечисленных характеристик, значение имеет и вместительность буфера, и скорость передачи данных, и особенности интерфейсов подключения, и многие другие объективные и субъективные нюансы.
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