Чтобы обезопасить себя от недобросовестных риэлторов, разработана инновационная возможность проверки статуса "легальности" консультанта.





Агентства недвижимости корпорации First Realty Group нанесли очередной удар по мошенникам!

Агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane, входящие в состав корпорации First Realty Group, уделяют большое внимание подбору и обучению консультантов по недвижимости, их соответствию высоким профессиональным стандартам. Нам важно, чтобы наши клиенты получали качественную риэлторскую услугу и были уверены в том, что они имеют дело с профессионалами.

К сожалению, бывают случаи, когда недобросовестные лица, решившие назвать себя риэлторами, не имея никакого отношения к АН «Благовест» и Park Lane, используют бренд компаний, представляясь консультантами агентств, дают клиентам визитки, которые якобы должны это засвидетельствовать.

Преимущественно, такие люди, по причине своего непрофессионализма или злого умысла не помогают клиентам в решении их вопросов, связанных с недвижимостью, тратят их время и пытаются получить оплату за непредоставленные услуги.

«Безопасность операций с недвижимостью - ключевой вопрос на нашем рынке. Обращаясь к ведущим компаниям, клиенты рассчитывают на то, что мы обеспечим высокий уровень безопасности операций и гарантируем профессионализм наших консультантов. Чтобы ожидания наших клиентов были оправданы, мы внедряем новые уровни защиты - современные, бесплатные и простые в использовании», - объясняет Елена Биберова, Генеральный директор АН «Благовест.

Чтобы обезопасить клиентов от недобросовестных риэлторов, которые могут представляться консультантами АН Park Lane или «Благовест», компании предлагают инновационную возможность проверить статус консультанта простым и удобным способом.

Теперь на обратной стороне визитки консультантов указанных агентств недвижимости размещен QR-код. Его можно отсканировать с помощью официальных мобильных приложений АН «Благовест» и Park Lane для устройств на Android и iOS (бесплатно загрузить приложение можно с Play Market и AppStore).

Просканировав код, клиент сразу получит информацию о том, сотрудничает предъявитель визитки с агентством недвижимости или нет. Если предъявитель визитки действительно сотрудничает с АН «Благовест» или Park Lane, появится надпись «Подтвержден», фотография консультанта, ФИО, номер абонентского договора с компанией. В противном случае, на экране появится надпись, что это лицо не имеет отношения к компании, от имени которой пытается оказывать услуги.

«Наша компания активно использует в своей деятельности современные инновационные технологии. Это обеспечивает нашим клиентам быстрое реагирование на запрос, качественное обслуживание и высокий уровень безопасности. Специализированные мобильные приложения и новый формат визиток - очередной шаг на пути совершенствования наших услуг», - заключает Генеральный директор АН Park Lane Виктория Барабаш.