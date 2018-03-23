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Директор компании LeoGaming Алена Дегрик (Альона Дегрік) о "FinTech-эффекте" на рынке международных денежных переводов
18:20 22.03.2018 |
На днях соучредитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик (Альона Дегрік) опубликовала статью, в которой поделилась с общественностью своим мнением о состоянии рынка зарубежных денежных переводов и влиянии FinTech-компаний на развитие данной отрасли.
Укрепление FinTech-компаний на рынке международных переводов
По словам главы ФК «Леогейминг Пей», большинство FinTech-компаний (в частности, TransferWise и Xoom) начинали свою деятельность, работая напрямую с физлицами, после чего предпочли более прогрессивную технологию денежных переводов, которую сейчас широко используют все платежные системы. Речь идет о «p2p»-переводах. «FinTech-эффект» оказался столь сильным, что одна из ведущих компаний на рынке (PayPal) вскоре приобрела Xoom за 900 млн. долларов.
Ситуация вокруг TransferWise складывается более чем успешно - сегодня компания осуществляет денежные транзакции во многих странах мира, а ее стоимость на данный момент составляет порядка 1 млрд. долларов.
Международные денежные переводы и экономия - реальность?
Алена Дегрик (Альона Дегрік): Не так давно были опубликованы официальные данные Всемирного банка, согласно которым средняя стоимость отправки $200 в период с 2008 по 2015 год снизилась на 2,5 %. Если верить статистике, процесс будет продолжаться и дальше, поскольку FinTech-компании сегодня составляют реальную конкуренцию банковской системе. Если за денежный перевод банки взымают порядка 11 %, то платежные системы предлагают значительно более выгодные тарифы (5-6%).
Как выгодно перевести денежные средства за границу?
Алена Дегрик (Альона Дегрік): Раньше перевод денег осуществлялся только на банковские счета, позже Western Union и MoneyGram смогли обеспечить доставку денежных средств по месту прописки физлица. Сегодня благодаря усилиям PayPal и TransferWise вы можете получать деньги, предоставляя исключительно адрес виртуального почтового ящика. Некоторые компании (Azimo и WorldRemit) поспешили создать в других странах мира свои отделения, предоставив гражданам возможность пополнять счета наличными деньгами.
Что будет популярно в обозримом будущем?
Здесь руководитель ФК «Леогейминг Пей» отметила огромные перспективы технологии «блокчейн», которую сейчас активно осваивают многие игроки финансового рынка. По ее словам, эта система способна значительно упростить и удешевить международные транзакции, а также кардинально повлиять на распределение сил в данной сфере.
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Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
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