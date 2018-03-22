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ЖК RESIDENT Concept House предлагает квартиры бизнес класса в Киеве
12:27 22.03.2018 |
Любая будущая новостройка притягивает внимание, а неизвестность порождает слухи. Вот и жилой комплекс RESIDENT Concept House только начал строиться, а киевлянам уже интересно, каким он будет в итоге. Можно приоткрыть завесу тайны и рассказать, что он будет из себя представлять и кому стоит бронировать в нем квартиру уже сейчас.
Что представляет из себя жилой комплекс Резидент?
Если кто-либо мечтал жить в необычном и стильном доме – его грезы могут стать реальностью. Этот комплекс выделяется всем – архитектурой, наличием террас, расположением, дизайном. Компания-застройщик не зря позиционирует его, как здание бизнес-уровня. Купить квартиру в ЖК RESIDENT означает окунуться с головой в события столицы, так как здание находится в самом центре. В тринадцатиэтажный дом охотно поселится каждый, так как такой уровень комфорта следует еще поискать.
Большой ассортимент квартир дополнен высоким уровнем безопасности проживания. Круглосуточное видеонаблюдение и наличие охраны лишает злоумышленников шансов потревожить покой жильцов.
Внутренняя инфраструктура подразумевает наличие детской и спортивной площадки, магазинов и кафе прямо на территории жилого комплекса, а также подземного паркинга.
Квартиры, которые впечатляют
Жилплощадь на любой вкус отличает ЖК Резидент Концепт Хаус от подобных объектов. Для семей с детьми отличным выбором станет квартира с двумя комнатами. Каждый будет иметь отдельное пространство со всем, что необходимо для полноценной жизни.
Многодетной семье стоит присмотреться к трехкомнатной квартире. Просторное жилье позволит каждому создать свой личный уголок. Впрочем, возможно их выбор падет на четырехкомнатную квартиру. Она станет идеальным вариантом и для семей, где проживают вместе представители разных поколений – квадратных метров хватит всем.
Свободная планировка всех квартир в комплексе дает возможность изменять пространство по своему желанию. Можно выделить определенное количество квадратов для всего, что захочется – рабочий кабинет, спортивный уголок, игровое пространство. Уменьшить или увеличить определенное помещение, изменить его назначение, использовать каждый уголок с пользой, а подключив фантазию это сделать достаточно легко. В случае затруднений можно обратиться за консультацией к архитекторам компании-застройщика и оценить по достоинству их варианты. Основной концепцией стал простор – высокие трехметровые потолки, большой метраж, полупанорамные окна.
Инфраструктура
Внешняя инфраструктура также соответствует бизнес-классу – комплекс находится в центре. А это означает, что для комфортной жизни здесь имеется все и даже больше. Банки и аптеки, поликлиники и школы, детские сады и центры раннего развития, лицей и торгово-развлекательные предприятия. Жилой Комплекс Resident будет расположен в двух шагах от станции метро, живописного парка, Ботанического сада. Поэтому квартиры в нем стоит покупать всем, кто любит насыщенную жизнь с интересной программой для отдыха.
Детальную консультацию и помощь в выборе идеальной квартиры готов предоставить отдел продаж ЖК RESIDENT.
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