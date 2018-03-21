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Мгновенные онлайн кредиты становятся доступнее
12:35 21.03.2018 |
Место встречи - интернет Интернет охватывает все больше сфер жизни современного человека. Чудеса науки и техники сошли со страниц фантастических романов и стали привычной реальностью. Оформление билетов на самолет, покупка одежды, лекарств, еды, бронь номеров в гостиницах, аренда автомобилей, мгновенная видеосвязь с любой точкой мира, кредитование, обучение доступны каждому, у кого есть доступ в сеть.
Интернет меняет правила. Кредиты онлайн
Статистика показывает, что все больше техники и недвижимости приобретается в кредит. Несмотря на регулярные финансовые кризисы, люди не перестанут покупать. Классический способ оформления займов уходит в прошлое вместе с проводными телефонами. Вся система кредитования развивается так, чтобы как можно больше людей могли быстро получить кредит онлайн, подав заявку на сайте банка или микрофинансовой организации.
Распространенный вид стартапа - разработка платформ для онлайн кредитования. От самых простых - сервисов для МФО, мобильных приложений для выдачи онлайн займов с помощью смартфона, до масштабных программ, помогающих выбрать и товар (квартира, автомобиль), и подходящую кредитную организацию для оформления ипотеки.
Мгновенные онлайн кредиты становятся доступнее
Данные о каждом займе попадают в базы по кредитным историям, откуда автоматизированные сервисы мгновенно получают информацию о платежеспособности клиента. Любые просрочки по платежам, незакрытые кредиты, пени, а также судебные дела, долги по алиментам негативно сказываются на шансе получить кредит в банке.
Микрофинансовые организации выдают деньги проще, с минимальными требованиями, так как займы оформляются на короткий срок и имеют ограничение по сумме денег. МФО не ориентируются на кредитную историю, но предоставляют свои программы лояльности. Клиенты, которые выплатили долг вовремя, при повторном обращении могут взять в кредит большую сумму.
Подавая заявку на получение кредита онлайн, важно отвечать на вопросы в анкете подробно и правильно, так как заявку будет рассматривать программа. Предоставление ошибочной информации может быть расценено как попытка мошенничества. Поэтому, если остаются какие-то вопросы, стоит связаться с сотрудниками компании по телефону и попросить помочь правильно ответить на вопросы. Большой плюс в том, что программа не может дать негативный ответ просто потому, что у нее плохое настроение или не понравился клиент. Поэтому процент отказов по онлайн заявкам очень низкий.
Преимущества онлайн кредитов.
1. Время. Нет очередей, длительных поездок в отделение и обратно, а также ограничений из-за перерывов на обед, рабочих часов - система работает 24 часа в сутки.
2. Отсутствие человеческого фактора. Машина выдает решение по займу, исходя из конкретных данных, без эмоций и предубеждений.
3. Минимальный пакет документов. Система не требует официального трудоустройства, справок из ЖЭКа, поручителей или залога. Только паспорт и ИНН.
4. Деньги можно получить сразу же на карту (в зависимости от условий компании), или наличными, подъехав в одно из отделений.
При первичном обращении за онлайн кредитом деньги, как правильно, выдаются в одном из отделений МФО или банка. При повторном, когда благонадежность клиента подтверждена, деньги поступают сразу на карточку, и время рассмотрения заявки сокращается. Современные сервисы позволяют взять займ, находясь в магазине или на улице, используя только смартфон и мобильный интернет.
Чтобы не испортить кредитную историю, стоит выбрать МФО, которая предоставляют услугу пролонгации действия кредита. В этом случае при невозможности закрытия займа можно оплатить только проценты за пользование и продлить срок. Многократное использование пролонгации также может негативно повлиять на рейтинг, и злоупотреблять ей не стоит.
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