Отели в Киеве недорого - цены, фото, рекомендации

Сегодня сложно найти адекватное предложение по запросу «отель Киев недорого». А также, сейчас на жилье цена продолжает расти и очень стремительно. В 2018 году ожидается очередное подорожание цен и именно по этому, стоим рассмотреть варианты на будущее.





Отель или хостел в Киеве? Что выбрать?

Отели Киева – это, бесспорно, вариант комфортабельного и элитного жилья. Гостиницы в столице – это удовольствие не из дешевых.

Сегодня минимальная цена за простой эконом-номер на двоих в киевском отели в сутки – это 600 грн. Средняя стоимость жилья в гостинице равняется 1000 грн. Чем больше «звезд», тем дороже будет жилье.

Жилье на три звезды в гостинице Киева может стоить порядка 1000 грн. за сутки. А на четыре звезды номер на двоих за ночь в Киеве обойдется в 1500-2000 грн.

А вот хостел в Киеве – это более бюджетный вариант. Этим и объясняется сегодняшняя популярность и большой спрос на такого рода жилье.

Для сравнения рассмотрим стоимости хостелов в столице. Хостелы Киева являются более бюджетным вариантом проживания. В среднем, за ночь в хостеле берут от 150 до 200 грн. При желании можно пожить в хостеле и за меньшую сумму – есть варианты по 100 грн. И даже попадаются некоторые хостелы предлагающие в центре столицы жилье по 80 грн. Доверять дешевым хостелам – дело опасное. Как правило, чем цена в хостеле ниже, тем уровень обслуживания и сервиса в нем хуже. В дешевых хостелах проживает много нерусских иностранцев, которые приезжают на временные заработки. В дешевых хостелах намного чаще случаются всевозможные потасовки, разбирательства. Много бывает пьяных. Поскольку в них живет не самый «интеллигентный контингент», то владельцы хостелов часто получают жалобы от жильцов, что у них украли вещи, пропали какие-то бытовые предметы. И нужно еще помнить о том, что в дешевых хостелах будут общие комнаты на большое количество человек – это может быть восемь человек в номере, и даже десять-двенадцать.

Чем ближе жилье – гостиница или хостел – к центру города, тем дороже будет проживание в сутки. Самые дорогостоящие районы Киева – это Крещатик, Подол, Контрактовая площадь, Золотые ворота и Университет. Затем идет Левобережная – элитный и бизнес-район.

И, естественно, жилье у метро или при отличной транспортной развязке будет тоже стоить подороже.

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