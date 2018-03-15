Хотите платье? Заходите в интернет-магазин Moda Boom

Поход по магазинам одежды превращается в многочасовой сложный квест? Не можете подобрать фасон для торжественного мероприятия или офисного дресс-кода? Заходите в Moda Boom, здесь вы сможете купить платья и другую одежду по низкой цене. Выбор фасонов огромен. Различные варианты кроя, моделей, тканей и расцветок – вы обязательно найдете здесь свое идеальное платье, а мы вам в этом поможем.

Почему именно платье?

Самый женственный предмет гардероба решает сразу несколько глобальных задач. Вам не нужно подбирать блузку и юбку для комплекта. Покупка одной вещи вместо двух – практична и экономна, а выглядеть при этом вы будете элегантно и стильно. Правильно подобранная модель платья поможет скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства.

Платье вам подарит совершенно новые особенные ощущения. Вы сразу преобразитесь – у вас появятся горделивая осанка и красивая походка.

Главное – подобрать подходящую модель и наслаждаться отражением в зеркале.

Подбираем длину

Платье макси будет подлинным украшением на торжественном вечере. Ведь его предназначение – создание нарядного и элегантного образа. Однако от выбора длины в пол стоит отказаться модницам невысокого роста.

Вся сложность ношения платья миди кроется в определении оптимальной длины. Идеальным вариантом является длина до середины колена, длина выше или ниже визуально делает вашу фигуру непропорционально короткой.

Критериями подбора модели мини являются особенности фигуры, возраст женщины и предназначение платья.

Обращаем внимание на фасон

Из многообразия моделей различного кроя можно выбрать универсальные, практически не меняющиеся из сезона в сезон.

Платье футляр или платье-халат запашного кроя будут отличным вариантом повседневного наряда. Они выглядят привлекательно, однако не вычурно и подойдут для разных поводов.

Платье-рубашка – отличная замена комплекту спортивного стиля. Смело можете обменять свои джинсы на такой фасон, вы будете выглядеть не менее привлекательно.

Подбирайте платье тщательно, учитывая особенности телосложения, цвета и типа ткани.

Как лучше носить платье?

Повседневные платья простого фасона не предполагают комбинирование с большим количеством украшений и аксессуаров. К такому типу одежды подойдут классические модели туфель на небольшом каблуке. Это же относится и к офисным строгим моделям.

К коктейльному платью можно подобрать стильные аксессуары, которые будут привлекать внимание к модели. Уместным будет и высокий каблук.

Фасоны вечерних платьев уже содержат в себе элементы украшений. Это могут быть банты, рюши, декорирование блестками и камнями. Такой тип платья самодостаточен и не требует дополнительного оформления.

По материалам сайта moda-boom.