Хотите платье? Заходите в интернет-магазин Moda Boom

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11:31 15.03.2018 |
Почему именно платье?
Самый женственный предмет гардероба решает сразу несколько глобальных задач. Вам не нужно подбирать блузку и юбку для комплекта. Покупка одной вещи вместо двух – практична и экономна, а выглядеть при этом вы будете элегантно и стильно. Правильно подобранная модель платья поможет скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства.
Платье вам подарит совершенно новые особенные ощущения. Вы сразу преобразитесь – у вас появятся горделивая осанка и красивая походка.
Главное – подобрать подходящую модель и наслаждаться отражением в зеркале.
Подбираем длину
Платье макси будет подлинным украшением на торжественном вечере. Ведь его предназначение – создание нарядного и элегантного образа. Однако от выбора длины в пол стоит отказаться модницам невысокого роста.
Вся сложность ношения платья миди кроется в определении оптимальной длины. Идеальным вариантом является длина до середины колена, длина выше или ниже визуально делает вашу фигуру непропорционально короткой.
Критериями подбора модели мини являются особенности фигуры, возраст женщины и предназначение платья.
Обращаем внимание на фасон
Из многообразия моделей различного кроя можно выбрать универсальные, практически не меняющиеся из сезона в сезон.
Платье футляр или платье-халат запашного кроя будут отличным вариантом повседневного наряда. Они выглядят привлекательно, однако не вычурно и подойдут для разных поводов.
Платье-рубашка – отличная замена комплекту спортивного стиля. Смело можете обменять свои джинсы на такой фасон, вы будете выглядеть не менее привлекательно.
Подбирайте платье тщательно, учитывая особенности телосложения, цвета и типа ткани.
Как лучше носить платье?
Повседневные платья простого фасона не предполагают комбинирование с большим количеством украшений и аксессуаров. К такому типу одежды подойдут классические модели туфель на небольшом каблуке. Это же относится и к офисным строгим моделям.
К коктейльному платью можно подобрать стильные аксессуары, которые будут привлекать внимание к модели. Уместным будет и высокий каблук.
Фасоны вечерних платьев уже содержат в себе элементы украшений. Это могут быть банты, рюши, декорирование блестками и камнями. Такой тип платья самодостаточен и не требует дополнительного оформления.
По материалам сайта moda-boom.
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