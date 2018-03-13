Особенности пластиковых окон и дверей “Salamander”

Немецкая компания "Salamander Industrie-Produkte GmbH" является одним из мировых лидеров в производстве профиля для пластиковых окон и дверей. Этой торговой марке доверяют миллионы потребителей в разных уголках мира. Многолетний опыт, безупречное немецкое качество, современное оборудование и постоянное совершенствование технологий - главные секреты успеха!

Особым спросом среди украинской аудитории пользуются ПВХ-окна "Salamander". В их изготовлении используются только подлинные профили немецкого производства, которые отличаются:

безопасностью, благодаря применению технологии Greenline, которая подразумевает использование только природного первичного сырья;

белоснежной, гладкой и глянцевой поверхностью, которая не теряет привлекательности долгие годы;

усиленным стальным армированием и увеличенной монтажной глубиной, что обеспечивает максимальную надежность и прочность;

использованию высококачественной противовзломной фурнитуры "Maco" (Австрия) и "Roto" (Германия);

использованием стеклопакетов из уникального i-стекла, которое имеет высокий уровень светопропускаемости и звукоизоляции, отражает инфракрасные лучи, отличается ударопрочностью;

долгим сроком службы (до 45 лет);

широким модельным рядом со стандартными и нестандартными решениями;

приемлемыми ценами в сочетании с высоким качеством.

Пластиковые окна и двери из профиля "Salamander" сочетают в себе уникальные физико-механические и эксплуатационные характеристики, которые идеально подходят для украинских условий.





Пластиковые двери "Salamander": основные характеристики

Наша компания предлагает также широчайший ассортимент пластиковых дверей для офисных помещений, супермаркетов, загородных домов и городских квартир из немецкого профиля "Salamander". Благодаря широкой линейке продукции, подобрать пластиковые двери в Киеве и Одессе не составит проблем, а квалифицированные менеджеры помогут в этом. Главными преимуществами дверей из профиля "Salamander" являются:

высокий уровень защиты от проникновения, благодаря использованию усиленной фурнитуры и дополнительному металлическому армированию;

универсальный и стильный дизайн, что позволяет устанавливать двери "Salamander" как в жилых, так и в коммерческих помещениях;

долговечность и минимальный уход: в среднем, срок службы составляет 30 лет и более, при условии правильной эксплуатации;

высокий уровень звукоизоляции и отличные теплоизоляционные параметры;

широкий выбор дополнительных характеристик, о которых детально расскажут менеджеры.





Помните, что только при правильных замерах и верном монтаже окон и дверей удастся создать теплую и уютную атмосферу в помещении. Поэтому столь важные моменты лучше всего доверять опытным специалистам, чьи контакты указаны ниже.





Контакты

Киев, ул. Жилянская, 45.

Одесса, ул. Нежинская, 65.

Телефоны: 0 800 609 609,

044 225 81 05 (Киев),

048 785 79 99 (Одесса),

URL: https://salamander.com.ua.