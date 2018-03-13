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Особенности пластиковых окон и дверей “Salamander”
17:20 12.03.2018 |
Немецкая компания "Salamander Industrie-Produkte GmbH" является одним из мировых лидеров в производстве профиля для пластиковых окон и дверей. Этой торговой марке доверяют миллионы потребителей в разных уголках мира. Многолетний опыт, безупречное немецкое качество, современное оборудование и постоянное совершенствование технологий - главные секреты успеха!
Особым спросом среди украинской аудитории пользуются ПВХ-окна "Salamander". В их изготовлении используются только подлинные профили немецкого производства, которые отличаются:
Пластиковые окна и двери из профиля "Salamander" сочетают в себе уникальные физико-механические и эксплуатационные характеристики, которые идеально подходят для украинских условий.
Пластиковые двери "Salamander": основные характеристики
Наша компания предлагает также широчайший ассортимент пластиковых дверей для офисных помещений, супермаркетов, загородных домов и городских квартир из немецкого профиля "Salamander". Благодаря широкой линейке продукции, подобрать пластиковые двери в Киеве и Одессе не составит проблем, а квалифицированные менеджеры помогут в этом. Главными преимуществами дверей из профиля "Salamander" являются:
Помните, что только при правильных замерах и верном монтаже окон и дверей удастся создать теплую и уютную атмосферу в помещении. Поэтому столь важные моменты лучше всего доверять опытным специалистам, чьи контакты указаны ниже.
Контакты
Киев, ул. Жилянская, 45.
Одесса, ул. Нежинская, 65.
Телефоны: 0 800 609 609,
044 225 81 05 (Киев),
048 785 79 99 (Одесса),
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