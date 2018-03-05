Агент по переводам наличным – кто он и зачем?

Наиболее востребованными финансовыми услугами для физических лиц в Украине являются услуги регулярных платежей и переводов. Переток этих платежей в cashless происходит, но не так быстро, как ожидалось. Поэтому переводы в наличной форме еще несколько лет точно будут занимать существенную долю рынка. Но, где же их инициировать плательщику? Еще несколько лет назад найти банковскую кассу для регулярного платежа за ЖКХ, отправки или получения перевода было несложно. Местами на зданиях красовались вывески сразу нескольких банковских учреждений. Но сократилось и количество самих банков (осталось менее ста из почти двухсот на 2014 год), и количество их подразделений. Только в 2017 году, по официальным данным НБУ, банковских отделений в Украине стало на 827 меньше. И это не удивительно - ухудшение экономической ситуации побуждает банки тщательно оценивать окупаемость каждого подразделения. И первыми жертвами битвы за эффективность пали отделения в небольших населенных пунктах и спальных районах городов, где доступ к услугам платежей и переводов и раньше был невелик.

Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд. гривень. Доступность для плательщиков пунктов приема переводов наличными (ПППН) влияет на сроки (скорость) оплаты, что в свою очередь, является одним из факторов экономического роста. Значит, данная проблема имеет не только коммерческое, но и общегосударственное значение!

Поскольку ожидать в обозримом будущем восстановления сети банков в прежних масштабах не приходится, рынок ищет другие пути удовлетворения данного спроса. Освобождающуюся нишу активно занимают финансовые компании и обычные юридические лица, становящиеся агентами банков по переводам. На сегодня в реестре, который ведет НБУ, насчитывается чуть более полутора сотен коммерческих агентов двенадцати банков. Они могут обеспечить работу ПППН там, где это не позволяют себе банки - ведь в этой же точке агент, как правило, занимается и другой предпринимательской деятельностью (например, продает товары или предоставляет услуги). Поэтому агент с большей вероятностью удержится в безубыточном диапазоне, чем касса банка. Для самих агентов оказание данных услуг может быть и дополнительным источником дохода, и способом привлечения новых клиентов для основной деятельности (кросс-селлинг).

Однако работа агентов могла бы быть еще более эффективной, а услуги, которые они предоставляют плательщикам, разнообразнее и дешевле, если принять некоторые регуляторные изменения.

Во-первых, разрешить агентам банков не только принимать, но и выдавать переводы наличными при условии, что эти операции агентов будут выполняться в условиях онлайнового технологического взаимодействия банка и агента с выполнением процедуры идентификации получателя под контролем и по методике самого банка. Тут целесообразно отметить, что недавно Национальный банк разрешил торговым предприятиям выдавать держателям платежных карт наличные с их картсчетов с использованием pos-терминалов, как это делается во многих странах мира. Разрешение агентам банков выдавать переводы может быть следующим логичным шагом в либерализации регулирования работы агентов банков.

Во-вторых, разрешить банкам привлекать в качестве коммерческих агентов для приема / выплаты переводов наличными не только юридических лиц, но и физиче-ских лиц - предпринимателей (с сохранением всех требований по контролю банков за работой своих агентов). Это важно, поскольку существенная доля предприятий тор-говли в Украине, особенно в поселках и селах, работают в форме частных предпринимателей, что вполне соответствует курсу государства на поддержку сегмента малого и среднего бизнеса.

А пока же участники рынка переводов вынуждены использовать различные схемы для обхода существующих ограничений. Например, популярным на рынке приемом привлечения к приему платежей предпринимателей является схема с использованием электронных денег. Физлицу-плательщику вначале якобы продаются электронные деньги за наличные, затем сразу же погашаются и отправляются получателю (поставщику услуги, которую оплачивает физлицо-плательщик) уже в безналичной форме. Но, ни плательщик, ни получатель, как правило, и не дога-дываются, что мгновенно осуществлялись описанные «волшебные превращения». Физлицо-плательщик не всегда берет в пункте платежа чек - главное ведь, «чтобы счет пополнился». А если этот чек все же взять, то можно обнаружить, что плательщик не оплатил, как намеревался, например, услуги связи, а приобрел за «свои кровные» электронные деньги. Остальные составляющие этой «многоходовки» (обратный обмен электронных денег на безналичную гривню у остающегося за ка-дром финучреждения - агента по расчетам эмитента, передача ему распоряжения на отправку полученной безналичной гривни настоящему получателю перевода) как правило, в квитанции отражаются скупо или не отражаются совсем. Себестоимость такой услуги по понятным причинам также является более высокой, чем при осуществлении «нормального» перевода, а ее непрозрачность создает условия для обхода других требований законодательства.

Таким образом, чем прозрачнее и проще условия работы агентов и способы платежей, которыми они оперируют, тем больше усилий участников рынка будет на-правляться в улучшение качества предоставления услуги и расширение ассортимента получателей платежей.

Автор: Председатель Наблюдательного совета ПАТ «Банк Фамильный» и ПС FlashPay, Табачников Александр