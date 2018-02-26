Финансовые новости
- |
- 26.02.18
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Безопасность в мелочах – полный контроль за ситуацией
12:07 26.02.2018 |
Сколько раз приходилось возвращаться домой с полдороги, опасаясь не выключенного утюга? А боязнь оставить дома няню с ребенком знакома всем матерям. Нехитрые и предельно простые в использовании устройства помогут спокойно отправляться по делам.
Управление розетками с помощью телефона – реальность!
Если несколько лет назад попытка позвонить на розетку с включенным обогревателем воспринималась как прямой билет в комнату с мягкими стенами, то сегодня это привычный способ прогреть комнату до своего приезда.
Все благодаря устройствам с GSM, которые управляются с помощью SIM-карты. Достаточно отправить сообщение или набрать номер, чтобы включить или отключить прибор. Например, модель «умной» розетки Sokol GS2 от украинского производителя Geos очень удобно использовать для обогревателей и электрокаминов благодаря встроенному термостату.
В то же время GSM-розетки отлично подходят для удаленного управления системами полива – запустить их можно даже из другой страны. Отправляясь же в длительный отпуск, можно имитировать присутствие жильцов в квартире, включая и отключая освещение.
Видеонаблюдение через смартфон – дети всегда под присмотром
Нанимать няню для подросших детей – довольно спорная тема. С одной стороны, дети еще недостаточно ответственны, с другой – уже довольно самостоятельны и не любят лишнего контроля. Выход же из ситуации предельно прост – достаточно установить камеру с возможностью передачи видео по Wi-Fi.
Так, видеокамера VLC-3201ME от китайской фирмы LightVision оснащена панорамным объективом «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 3,6 мм. Разместив ее на потолке в центре комнаты, можно получать изображение всего помещения качеством 1,3 Мп. Вся комната будет буквально на ладони!
Ведь управлять камерой и просматривать видео в реальном времени или в записи можно со смартфона через мобильное приложение. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте. С такой камерой дети будут под надежным присмотром, даже если мама уехала на работу.
Если же требуются более сложные системы видеонаблюдения, охватывающие все комнаты и приусадебную территорию, следует присмотреться к видеорегистраторам от TVT. Они также управляются с помощью смартфона, при этом возможно подключение большого количества внутренних и внешних видеокамер.
Благодаря современным технологиям максимально обезопасить свой дом можно без особых усилий!
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и за что наградил Корнета и почему Захарченко слил своего министра
|Чего добиваются мировые державы в Сирии
|Слаженная работа Нацбанка и Госказначейства позволила 23 февраля немного опустить курс доллара
|В январе промышленное производство выросло на 3,6%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оборудование для ресторанов, пиццерии и пекарни
|Комфортная ванная комната - рациональные решения для любителей модернового стиля
|Мобильный серфинг с ветерком - заслуга 4G
|Как выбрать защищенный смартфон: 7 ключевых критериев
|Пан-Евро-Мед: логистические центры Украины рассчитывают на рост международных грузоперевозок.
|Пиреус Банк начал кредитование сельхозпредприятий с использованием аграрных расписок
Это интересно
|Twitter ужесточает правила в отношении спам-ботов
|Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды
|Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет
|Марка Porsche отказалась от дизелей. Совсем
|Электромобили являются растущей угрозой для спроса на нефть - Fitch
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем