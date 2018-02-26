Безопасность в мелочах – полный контроль за ситуацией

Сколько раз приходилось возвращаться домой с полдороги, опасаясь не выключенного утюга? А боязнь оставить дома няню с ребенком знакома всем матерям. Нехитрые и предельно простые в использовании устройства помогут спокойно отправляться по делам.





Управление розетками с помощью телефона – реальность!

Если несколько лет назад попытка позвонить на розетку с включенным обогревателем воспринималась как прямой билет в комнату с мягкими стенами, то сегодня это привычный способ прогреть комнату до своего приезда.

Все благодаря устройствам с GSM, которые управляются с помощью SIM-карты. Достаточно отправить сообщение или набрать номер, чтобы включить или отключить прибор. Например, модель «умной» розетки Sokol GS2 от украинского производителя Geos очень удобно использовать для обогревателей и электрокаминов благодаря встроенному термостату.

В то же время GSM-розетки отлично подходят для удаленного управления системами полива – запустить их можно даже из другой страны. Отправляясь же в длительный отпуск, можно имитировать присутствие жильцов в квартире, включая и отключая освещение.





Видеонаблюдение через смартфон – дети всегда под присмотром

Нанимать няню для подросших детей – довольно спорная тема. С одной стороны, дети еще недостаточно ответственны, с другой – уже довольно самостоятельны и не любят лишнего контроля. Выход же из ситуации предельно прост – достаточно установить камеру с возможностью передачи видео по Wi-Fi.

Так, видеокамера VLC-3201ME от китайской фирмы LightVision оснащена панорамным объективом «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 3,6 мм. Разместив ее на потолке в центре комнаты, можно получать изображение всего помещения качеством 1,3 Мп. Вся комната будет буквально на ладони!

Ведь управлять камерой и просматривать видео в реальном времени или в записи можно со смартфона через мобильное приложение. Инфракрасная подсветка позволяет снимать в темноте. С такой камерой дети будут под надежным присмотром, даже если мама уехала на работу.

Если же требуются более сложные системы видеонаблюдения, охватывающие все комнаты и приусадебную территорию, следует присмотреться к видеорегистраторам от TVT. Они также управляются с помощью смартфона, при этом возможно подключение большого количества внутренних и внешних видеокамер.

Благодаря современным технологиям максимально обезопасить свой дом можно без особых усилий!