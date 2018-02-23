Оборудование для ресторанов, пиццерии и пекарни

Печи и агрегаты для работы с тестом - основные виды оборудования для заведений, которые делают ставку на производство и реализацию кондитерской, хлебобулочной и фаст-фуд продукции. Универсальных решений с запрограммированной эффективностью в подборе этого оборудования не существует, так как многое определяется типом заведения, его проходимостью и предпочтениями целевой аудитории.

Оборудование для пекарни

Печка для пекарни является основным производственным узлом, производительность которого определяет и мощность вспомогательного оборудования. Сегодня используются подовые, ярусные, ротационные и конвекционные печи для пекарен. При этом на рынке предлагаются универсальные и специализированные печи. Например, устройства для термической обработки пиццы имеют собственную классификацию и также существенно различаются между собой.

Получившие огромную популярность конвекционные печи - это универсальное оборудование для ресторанов maresto.ua. Они используются для приготовления в различных режимах не только мучных изделий, но и целого ряда первых и вторых блюд, в том числе мяса и рыбы. При этом газовые печи для пекарни обязательно требуют монтажа вытяжки, а электрические могут использоваться и без неё.

Без качественных тестовых заготовок не обойтись при использовании любых видов печей. Для их создания нужна профессиональная тестомесильная машина и оборудование для раскатки заготовки.

Тестораскатка

Современная тестораскаточная машина - это автоматизированное устройство реверсивные типа с движущимися навстречу друг другу валами. Такая машина для раскатки теста не нуждается в постоянном управлении. Достаточно загрузить исходный материал и запустить программу.

Малогабаритная машинка для раскатки теста отличается невысокой производительностью и такие устройства подойдут разве что для совсем небольших заведений. Для пекарен и пиццерий выбирается производительный аппарат с параллельными или расположенными под углом валами для выпуска прямоугольной или круглой заготовки.

Оборудование для пиццерии

Проходимость заведения определяют выбор термического оборудования для пиццерии. Подовая печь, и тем более печь для пиццы на дровах, требует высокого профессионализма пиццайол. Более производительная и автоматизированная конвейерная печь для пиццы обеспечивает равномерную обработку блюда горячим воздухом и минимизирует влияние «человеческого фактора». Этот вид теплового оборудования использует для нагрева газ или электроэнергию. Газовые печи для пиццы пользуются меньшей популярностью, наиболее распространенными в заведениях стали электропечи.