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Оборудование для ресторанов, пиццерии и пекарни
15:55 23.02.2018 |
Печи и агрегаты для работы с тестом - основные виды оборудования для заведений, которые делают ставку на производство и реализацию кондитерской, хлебобулочной и фаст-фуд продукции. Универсальных решений с запрограммированной эффективностью в подборе этого оборудования не существует, так как многое определяется типом заведения, его проходимостью и предпочтениями целевой аудитории.
Оборудование для пекарни
Печка для пекарни является основным производственным узлом, производительность которого определяет и мощность вспомогательного оборудования. Сегодня используются подовые, ярусные, ротационные и конвекционные печи для пекарен. При этом на рынке предлагаются универсальные и специализированные печи. Например, устройства для термической обработки пиццы имеют собственную классификацию и также существенно различаются между собой.
Получившие огромную популярность конвекционные печи - это универсальное оборудование для ресторанов maresto.ua. Они используются для приготовления в различных режимах не только мучных изделий, но и целого ряда первых и вторых блюд, в том числе мяса и рыбы. При этом газовые печи для пекарни обязательно требуют монтажа вытяжки, а электрические могут использоваться и без неё.
Без качественных тестовых заготовок не обойтись при использовании любых видов печей. Для их создания нужна профессиональная тестомесильная машина и оборудование для раскатки заготовки.
Тестораскатка
Современная тестораскаточная машина - это автоматизированное устройство реверсивные типа с движущимися навстречу друг другу валами. Такая машина для раскатки теста не нуждается в постоянном управлении. Достаточно загрузить исходный материал и запустить программу.
Малогабаритная машинка для раскатки теста отличается невысокой производительностью и такие устройства подойдут разве что для совсем небольших заведений. Для пекарен и пиццерий выбирается производительный аппарат с параллельными или расположенными под углом валами для выпуска прямоугольной или круглой заготовки.
Оборудование для пиццерии
Проходимость заведения определяют выбор термического оборудования для пиццерии. Подовая печь, и тем более печь для пиццы на дровах, требует высокого профессионализма пиццайол. Более производительная и автоматизированная конвейерная печь для пиццы обеспечивает равномерную обработку блюда горячим воздухом и минимизирует влияние «человеческого фактора». Этот вид теплового оборудования использует для нагрева газ или электроэнергию. Газовые печи для пиццы пользуются меньшей популярностью, наиболее распространенными в заведениях стали электропечи.
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