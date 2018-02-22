Комфортная ванная комната - рациональные решения для любителей модернового стиля

Комфортная ванная комната - неотъемлемая часть нынешней жизни. Если еще лет 10-20 назад мы нуждались лишь в функционировании основных ее составляющих, то нынче хотим эстетики и стиля. Сегодняшние технологии позволяют воплотить разнообразные пожелания, касающиеся ванной. Рациональным решением для любителей модернового стиля стали инсталляции для унитазов.

Что это такое?

Инсталляция для унитазов - это конструкция, монтируемая в стену по способу скрытого монтажа так, что внутри комнаты остаются элементы управления, а вся техническая система спрятана. С их помощью закрепляют подвесные унитазы, биде, раковины.

Как выбрать подходящую инсталляцию?

Перед поисками устройства, стоит определиться, какая инсталляция необходима, исходя из параметров ванной комнаты.

По способу монтажа различают блочные и рамные конструкции. Блочные конструкции целесообразно использовать, когда возможно монтировать их на капитальную стену дома, так как монтаж предусматривает подвешенное состояние инсталляции. Рамные конструкции крепятся к полу, дополнительно фиксируясь на стене. Достоинством таких конструкций есть тот факт, что несущая нагрузка идет не на стену, а на пол, и их можно устанавливать в тонких фальшстенах; плюс они позволяют незначительно регулировать высоту прибора, что достаточно удобно для индивидуального использования.

Кроме способа монтажа, различаются они еще и в зависимости от предполагаемого места использования и размеров. Классификация проходит следующим образом:

стандартная инсталляция - самая популярная, широко используется в помещениях, где нет ограничений по размеру, ее габариты приблизительно 50*12*112 (Ш*Г*В) см.;

низкая - имеет ограничения по высоте, производится для санитарных узлов, где имеются определенные конструктивные моменты, не позволяющие использовать стандартные установки; она ниже стандартной, приблизительно 85 см. в высоту;

угловая - позволяет монтировать подвесной унитаз (биде) в углу комнаты, соблюдая все правила, эстетический внешний вид и функции;

инсталляция в одну линию - также в большей степени для заведений или организаций, где предполагается размещение ряда приборов в одну линию, но может использоваться и в ванной комнате, где есть потребность выставить в ряд унитаз, биде.

Какого производителя лучше выбирать?

Приобретая сантехнику, мы рассчитываем на длительный срок ее службы без поломок, потому выбирать стоит очень щепетильно, обращая внимание на бренд.

На рынке сантехнической продукции Украины выбор инсталляций достаточно велик, как и выбор производителей. В топ 3 брендов по данному товару входят следующие:

Geberit;

Villeroy & Boch;

Grohe;

Остановимся детальнее на каждой фирме.

Grohe является немецким брендом, широко известным за пределами Германии. Отличительной особенностью его является качество «made in Germany», говорящее само за себя. Выбирая инсталляцию для унитазов Grohe, можно быть уверенным, что не придется вскоре рушить стену и делать замену - такая покупка прослужит много лет. Также важен дизайн клавиш в стандартных сериях, ведь компания идет в ногу со временем и следит за модными тенденциями. Ценовая политика компании вполне лояльна, и каждый сможет подобрать оптимальный для себя вариант: от стандартных напольных инсталляций (цена которых составит 3-4 тис. грн.) до инновационных в комплекте с подвесным унитазом (цена в районе 5-12 тис. грн.).

Из недостатков можно отметить - пневмо клавиши смыва, гарантия 5 лет, шовный бачок и дорогая стоимость клавиш.

Компания Villeroy & Boch успешно работает на ринке сантехнической продукции уже больше 250 лет, и признана одним из крупнейших производителей элитной сантехники. Немецкий бренд гарантирует высокое качество выпускаемой продукции, модный дизайн и функциональные новшества. Выбирая Villeroy & Boch, Вы можете укомплектовать санузел одним производителем. Бренд ориентирован на требовательных ценителей качественной продукции, отсюда и соответствующие цены на инсталляции для унитазов Villeroy & Boch (средняя стоимость 8-12 тис.грн.).

Из недостатков бренда можно выделить высокую цену и не большой период гарантии.

Швейцарская компания Geberit - один из лидеров рынка сантехники, который реализовывает новаторские технологии, используя исключительно качественные материалы в изготовлении. Выбирая инсталляции для унитазов Geberit - вы выбираете качество, гарантия 10 лет, экологичность, новаторские технологии и актуальный дизайн. Так же к плюсам бренда относятся без шовный бачок, механическая система управления и большой выбор клавиш смыва. Цены продукции бренда варьируется от 3,5-4 тис. грн. за стандартную инсталляцию, до 6,5-25 тис. грн. за комплект инсталляция + подвесной унитаз, и 30-60 тис. грн. за продукцию премиум класса с ультрамодным дизайном и новейшими функциями.

К недостаткам относятся - не плавная клавиша смыва, к серии стандарт не подходят дизайнерские клавиши.

Вывод

Подводя итог можно сказать, что лидер среди производителей инсталляций является бренд Geberit. Для дизайнерского решения вам стоит обратить внимание на компанию Villeroy & Boch. Закрывает ТОП бренд Grohe который в последние годы набирает все больше оборотов, и возможно скоро сможет потеснить конкурентов с лидирующих позиций.

Где можно приобрести?

Продажу широкого выбора моделей указанных брендов, и не только, предоставляет интернет магазин «Империя сантехники». Ассортимент товаров, удобный сайт дает возможность выбрать искомую модель, а доброжелательные продавцы дадут ответы на все возникшие вопросы и помогут сделать правильный выбор. Рациональная система оплаты и доставки заказа оставят у вас только приятные эмоции от сотрудничества с магазином.