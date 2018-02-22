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Мобильный серфинг с ветерком - заслуга 4G
08:39 21.02.2018 |
В Украине ведутся подготовительные работы по масштабному запуску скоростного мобильного интернета 4G (LTE). По скорости передачи данных 4G-интернет в сотни раз превосходит стандарт 2G, который преобладал до 2015 года. Запуск технологии 3G позволил украинцам ощутить все преимущества скоростного мобильного интернета. Теперь пришел черед сверхбыстрого 4G (LTE), который в 5,5 раз превосходит по скорости 3G-интернет.
Немного истории
Технологии подключения к Сети постоянно совершенствуются. Первым существенным прорывом в данной области можно считать появление в 1998 году третьего поколения мобильной связи, технологические возможности которой достигли пиковых 42,2 Мбит/с. Однако такая скорость доступна в идеальных условиях, когда исключены помехи и препятствия. В реальности скорость 3G-соединения в крупных городах едва достигает 8 Мбит/с.
Переход на новый технологический стандарт - 4G-интернет, впервые появившийся в Скандинавских странах в 2009 году, позволит обеспечить скорость беспроводного интернета на уровне кабельного оптоволоконного, который используется в офисах и домах. Скорость передачи данных при использовании этой технологии может достигать 225 Мбит/с.
Преимущества технологии 4-го поколения
Распространение беспроводного интернета происходит по выделенным частотным диапазонам связи. Благодаря беспроводной технологии увеличивается охват отдаленных населенных пунктов и территорий. Там, где невозможно протянуть оптоволокно, вполне уверенно способен работать беспроводной интернет. Технология 4G (LTE) способна выдавать скорость до 700 Мбит/с. для неподвижных объектов. Для движущихся - скорость достигает 225 Мбит/с. Запаса емкости достаточно, чтобы сигнал не прерывался в точках большого скопления абонентов. Такая скорость позволит без дискомфорта просматривать потоковое видео в высоком качестве и обмениваться тяжелыми файлами за считанные минуты.Внедрение в Украине 4G (LTE) также положительно скажется на работе 3G. Это обусловлено тем, что число абонентов распределится между двумя типами беспроводного интернета, что снизит нагрузку и улучшит качество и скорость мобильного интернета третьего поколения.
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