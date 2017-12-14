Где в Киеве взять напрокат сноуборд и лыжи

Любители активного отдыха найдут для себя развлечение по духу в любое время года. Зимой лучшей заменой роликам и велосипеду, конечно же, станут лыжи и сноуборд. Услуга проката этого снаряжения в столице все больше пользуется популярностью. Если вы катаетесь на лыжах один-два раза в год, покупать профессиональные лыжи и другие сопутствующие товары нет резона. Аренда обойдется в десять раз дешевле, кроме того, можно подобрать услугу проката в вашем микрорайоне - говорят специалисты WoWclub.ua.

В столице услуги по аренде лыжной экипировки и сноубордов предлагают следующие сервисы:

«Свобода»;

Proleski;

Протасов Яр.

Сноубордический прокат «Свобода» в Киеве — лучший сервис этой категории, который функционирует с 2007 года. Команда предлагает не только прокат лыжного оборудования, но и предоставляет услуги по ремонту оснащения, а также организация отдыха на горнолыжных курортах Украины и за рубежом. «Svoboda» гарантирует только высококачественное снаряжение известных производителей:

Apo, Rome;

SP Union;

DeeLuxe;

Sandbox;

Обратившись за помощью к сотрудникам комплекса, каждый клиент получит необходимую информацию, подберет сноуборды, крепления к ним, специальную обувь и одежду, а также защитные очки, шлемы, маски. Благодаря большому количеству комплектов в наличии, заказчики всегда могут быть уверенны, что получат необходимое снаряжение.

Proleski — горнолыжный клуб, который предлагает встать на лыжи или сноуборд не дожидаясь сезона или поездки на курорт. У посетителей есть возможность научиться кататься, усовершенствовать свою технику или взять напрокат оснащение: горные лыжи, палки, обувь, доски. Кроме спортинвентаря, у каждого есть шанс испробовать свои силы на целом комплексе тренажеров.

Протасов Яр – горнолыжный комплекс, который предлагает взять в аренду лыжного и снаряжения для сноубордистов. Дополнительно предоставляется экипировка и средства защиты: маски и шлемы, перчатки и ботинки. На одного человека можно оформить не более трех комплектов. Для аренды потребуется внести залог или подписать договор.

Кроме указанных компаний, который предлагают прокат оснащения в Киеве и области есть и другие комплексы:

Вышгора в г.Вышгород - оборудование для сноубордистов и лыжников, а также снежные спуски;

Гвоздов – комплекс в 20 км от Киева в Васильковском районе.

Профессиональные инструкторы посоветуют какое снаряжение подобрать, учитывая уровень мастерства, индивидуальные данные каждого посетителя.