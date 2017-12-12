Финансовые новости
- |
- 12.12.17
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Спортивное питание - это совокупность полезных микроэлементов, витаминов и активных веществ, которые необходимы каждому человеку, ведущему активный образ жизни
18:11 12.12.2017 |
Спортивное питание - это совокупность полезных микроэлементов, витаминов и активных веществ, которые необходимы каждому человеку, ведущему активный образ жизни. Специальные добавки к пище помогают быстрее сбросить вес, укрепить здоровье, нарастить мышечную массу.
Как это работает?
Основу спортивного питания составляет комбинирование белков с углеводами. Дополнительно в состав добавок входят витамины, минералы и другие ценные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности спортсмена.
Все аминокислоты и микроэлементы попадают в организм человека через еду. В особенности, если часто употреблять специальные продукты (яйца, молоко, творог, орехи, бобовые и прочее). Но даже в этом случае процент, что остается в крови, недостаточен. Особенно, если речь идет о недостаточно свежей пище, прошедшей термическую обработку.
Именно поэтому, эффективнее всего для спортсменов употребление чистого протеина, креатина, витаминов и прочих микроэлементов.
Специальный сбалансированный комплекс не заставит ждать результата долго.
Спортивные добавки по видам
Всё спортивное питание можно разделить на несколько категорий, исходя из функциональных назначений:
Где купить качественный спортпит?
Выбрать и приобрести необходимую пищевую добавку для спортсмена можно на VANSITON.UA.
Протеины, комплексы микроэлементов и другие важные продукты для людей, регулярно занимающимися физическими нагрузками представлены в интернет-магазине в большом числе. Дозы приема указаны в описании к каждой упаковке и рассчитываются по формуле: рост+вес спортсмена.
Убрать лишний вес и укрепить мышцы сделать проще и намного быстрее со специальной добавкой. А если впереди соревнования - принимая энергетики, спортсменам гарантирован успех.
Безвредные витаминные комплексы можно принимать без назначения врача, но предписанных дозировок все же стоит придерживаться.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кишинев отдаляется от Москвы
|Украина проводит экологическую экспертизу строительства Россией Керченского моста - Луценко
|Минюст планировал до 19 декабря подать иск в ЕСПЧ против Роснефти, но обыск НАБУ ставит это под угрозу - Петренко
|Бои в АТО: Зачем террористы придумали Гладосовский котел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как правильно выбрать качественную лампу и где купить достойные варианты
|ПУМБ запускает бесконтактные оплаты через Android Pay
|УкрСиббанк запустил Android Pay для держателей карт Mastercard
|Где купить сварочное оборудование в Украине дешевле?
|Реставрация ванн жидким акрилом
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
Это интересно
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения