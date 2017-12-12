Спортивное питание - это совокупность полезных микроэлементов, витаминов и активных веществ, которые необходимы каждому человеку, ведущему активный образ жизни. Специальные добавки к пище помогают быстрее сбросить вес, укрепить здоровье, нарастить мышечную массу.

Как это работает?

Основу спортивного питания составляет комбинирование белков с углеводами. Дополнительно в состав добавок входят витамины, минералы и другие ценные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности спортсмена.

Все аминокислоты и микроэлементы попадают в организм человека через еду. В особенности, если часто употреблять специальные продукты (яйца, молоко, творог, орехи, бобовые и прочее). Но даже в этом случае процент, что остается в крови, недостаточен. Особенно, если речь идет о недостаточно свежей пище, прошедшей термическую обработку.

Именно поэтому, эффективнее всего для спортсменов употребление чистого протеина, креатина, витаминов и прочих микроэлементов.

Специальный сбалансированный комплекс не заставит ждать результата долго.

Спортивные добавки по видам

Всё спортивное питание можно разделить на несколько категорий, исходя из функциональных назначений:

Гейнеры - продукты, повышающие рост мышечной массы.

Жиросжигатели. Пищевые добавки на основе микроэлементов, что способствуют ускорению обменных процессов в организме.

Энергетики. Позволяют больше тренироваться спортсменам и добиваться максимум результатов.

Защитные препараты. Продукты, способные создать дополнительную защиту опорно-двигательной системе, поднять иммунитет, максимально укрепить мышцы.

Где купить качественный спортпит?

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Убрать лишний вес и укрепить мышцы сделать проще и намного быстрее со специальной добавкой. А если впереди соревнования - принимая энергетики, спортсменам гарантирован успех.

Безвредные витаминные комплексы можно принимать без назначения врача, но предписанных дозировок все же стоит придерживаться.