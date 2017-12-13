Настольные лампы - незаменимые предметы в спальне, рабочих зонах домов и офисов. Как правильно выбрать качественную лампу и где купить достойные варианты, расскажем дальше.

Для чего нужна настольная лампа?

Небольшие настольные лампы сегодня являются не просто обязательными атрибутами рабочего стола. Данный вид осветительных приборов необходим в спальне, гостиной, в прихожей и столовой. То есть там, где имеется зона для комфортного отдыха. В таком месте можно спокойно полистать журнал, почитать книжку/газету или заняться творческой работой (шитье, вязание и прочее).

Что касается таких занятий, дополнительное целенаправленное освещение необходимо обязательно. А иначе можно нанести непоправимый вред здоровью - ухудшить зрение.

Кроме этого, настольная лампа непременно должна быть на рабочем столе в детской или кабинете взрослого, выполняя функцию дополнительного освещения.

Как выбрать настольную лампу в дом

Выбор настольной лампы не так-то прост. Она должна быть удобной для пользователя и функциональной (с поворотными режимами). Кроме этого качественные осветительные приборы выбирают по:

бренду (проверенные изготовители);

стандарту качества (сертифицированного в ЕС);

наличию режимов;

захвату рассеивания света лампой;

по функциональной принадлежности. Так настольные лампы можно разделить на: декоративные с абажурами, ночники (минимум света) или приборы для локального освещения рабочей зоны;

дизайну (чтоб подходила под общую концепцию интерьера);

стоимости (хороший товар не может стоить слишком дешево).

Где купить настольную лампу?

Всем вышеописанным параметрам в выборе настольной лампы соответствует интернет-магазин - LY.UA.

Здесь можно купить осветительные приборы от известных европейских брендов. Высокое качество предлагаемого товара, большой ассортимент и выгодные цены сделали этот магазин самым любимым у многих заказчиков.

Зайдя на страницу настольных ламп и сделав заказ, каждый покупатель может рассчитывать на бесплатную доставку товара по всей Украине. А европейское качество и приятные цены на светильники не оставят без внимания новых клиентов.