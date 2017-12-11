УкрСиббанк запустил Android Pay для держателей карт Mastercard

Клиенты UKRSIBBANK - держатели карт Mastercard - могут воспользоваться преимуществами бесконтактных платежей при помощи сервиса Android Pay от Google. UKRSIBBANK первым среди коммерческих банков в Украине совместно с Google и Mastercard внедрил для своих клиентов безопасный и удобный инструмент расчетов в одно касание со смартфоном и Android Pay.

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UKRSIBBANK входит в ведущую международную банковскую Группу BNP Paribas Group, которая имеет представительства в 74 странах. Украина - одна из первых стран, где банк внедрил решение. Запуск Android Pay стал следующим шагом в воплощении digital-стратегии банка.