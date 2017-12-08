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Где купить сварочное оборудование в Украине дешевле?
08:16 08.12.2017 |
Сварочное оборудование превратилось в бытовой инструмент, хотя для промышленности выпускаются образцы высокого класса. Самые популярные модели - инверторные аппараты, где сетевое напряжение инвертируется в мощный постоянный ток. Этим они отличаются от обычной электросварки.
На основе инверторов выпускаются полуавтоматы, аргонно-дуговая техника, плазморезы. Любой вид продажи может предоставить интернет-магазин сварочного оборудования, в каталоге которого представлен широкий товарный ассортимент лучших производителей.
Аппараты инверторной сварки
Популярный производитель – Edon. При небольшой стоимости, аппараты обладают набором полезных функций:
Вес бытового аппарата всего 5,6 кг, а выходной ток от 20 до 200 А. Питается от обычной сети переменного тока напряжением 220 В. С его помощью можно ремонтировать автомобили, монтировать трубопроводы бытового назначения, изготавливать различные металлические конструкции.
В комплект входят маска, щетка и молоток.
Сварочный полуавтомат
Отличается от сварочного наличием автомата подачи сварочной проволоки и подключением баллона с инертным газом.
Одна из ходовых моделей Volta MIG MAG MMA 245. Рассчитан на работу с проволокой 0,6 – 0,8 мм. Можно использовать с электродами от 1,6 до 3,2 мм. Сварочный ток 30 – 120 А.
Аргонно-дуговой сварочный аппарат
Для сварки легированных металлов нужна газовая подушка. Аргон наиболее подходящий газ для таких целей. Шов получается ровным и очень качественным.
Типичный представитель этого класса Tesla TIG 200 IGBT, который способен варить все металлы за исключением алюминия и его сплавов. Можно варить электродом со штучным покрытием.
Споттеры
Споттеры относятся к профессиональному оборудованию. Ими выполняют контактно-точечную сварку кузова или тонких листов металла.
Популярная модель - надежный Tesla Spot 7000. Аппаратом удобно приваривать шпильки, шайбы, выполнять сварку с одной стороны.
Технические характеристики:
Аппараты плазменной резки
В основе инверторный преобразователь. В место разогрева металла подается под давлением газ или сжатый воздух. Лидер продаж - плазморез Луч Профи CUT 40. Он способен резать любые токопроводящие металлы.
При небольшой стоимости аппарат плазменной резки имеет высокие технические характеристики:
Чтобы купить сварочное оборудование в Украине не обязательно тратить время на походы в магазины или на рынки, достаточно посетить интернет-магазин и сделать заказ. Онлайн магазины предоставляют услуги по быстрой доставке товара в любой город и продажу оптом. Это удобный способ приобрести комплектующие и расходные материалы в одном месте.
Квалифицированные менеджеры помогут выбрать оборудование для домашних работ и профессиональной сварки. Во время распродаж снижается стоимость и аппараты можно купить по довольно низкой цене.
Покупателю предоставляется гарантия производителя и по желанию проводится инструктаж по использованию и уходу за агрегатом.
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