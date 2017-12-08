Где купить сварочное оборудование в Украине дешевле?

Сварочное оборудование превратилось в бытовой инструмент, хотя для промышленности выпускаются образцы высокого класса. Самые популярные модели - инверторные аппараты, где сетевое напряжение инвертируется в мощный постоянный ток. Этим они отличаются от обычной электросварки.

На основе инверторов выпускаются полуавтоматы, аргонно-дуговая техника, плазморезы. Любой вид продажи может предоставить интернет-магазин сварочного оборудования, в каталоге которого представлен широкий товарный ассортимент лучших производителей.

Аппараты инверторной сварки

Популярный производитель – Edon. При небольшой стоимости, аппараты обладают набором полезных функций:

Мягкое поджигание.

Защита от прилипания.

Стабилизация дуги.

Защита от перегрузки .

Вес бытового аппарата всего 5,6 кг, а выходной ток от 20 до 200 А. Питается от обычной сети переменного тока напряжением 220 В. С его помощью можно ремонтировать автомобили, монтировать трубопроводы бытового назначения, изготавливать различные металлические конструкции.

В комплект входят маска, щетка и молоток.

Сварочный полуавтомат

Отличается от сварочного наличием автомата подачи сварочной проволоки и подключением баллона с инертным газом.

Одна из ходовых моделей Volta MIG MAG MMA 245. Рассчитан на работу с проволокой 0,6 – 0,8 мм. Можно использовать с электродами от 1,6 до 3,2 мм. Сварочный ток 30 – 120 А.

Аргонно-дуговой сварочный аппарат

Для сварки легированных металлов нужна газовая подушка. Аргон наиболее подходящий газ для таких целей. Шов получается ровным и очень качественным.

Типичный представитель этого класса Tesla TIG 200 IGBT, который способен варить все металлы за исключением алюминия и его сплавов. Можно варить электродом со штучным покрытием.

Споттеры

Споттеры относятся к профессиональному оборудованию. Ими выполняют контактно-точечную сварку кузова или тонких листов металла.

Популярная модель - надежный Tesla Spot 7000. Аппаратом удобно приваривать шпильки, шайбы, выполнять сварку с одной стороны.

Технические характеристики:

Напряжение сети 380 В;

Максимальный ток сварки 5400 А;

Потребляемая мощность 21 кВт;

Толщина свариваемого металла 0,8 – 1,2 мм;

Вес 80 кг.

Аппараты плазменной резки

В основе инверторный преобразователь. В место разогрева металла подается под давлением газ или сжатый воздух. Лидер продаж - плазморез Луч Профи CUT 40. Он способен резать любые токопроводящие металлы.

При небольшой стоимости аппарат плазменной резки имеет высокие технические характеристики:

Потребление 4,7 кВт;

Максимальная толщина реза до 12 мм;

Подача воздуха 2 – 5 л/мин;

Масса 10 кг.

Чтобы купить сварочное оборудование в Украине не обязательно тратить время на походы в магазины или на рынки, достаточно посетить интернет-магазин и сделать заказ. Онлайн магазины предоставляют услуги по быстрой доставке товара в любой город и продажу оптом. Это удобный способ приобрести комплектующие и расходные материалы в одном месте.

Квалифицированные менеджеры помогут выбрать оборудование для домашних работ и профессиональной сварки. Во время распродаж снижается стоимость и аппараты можно купить по довольно низкой цене.

Покупателю предоставляется гарантия производителя и по желанию проводится инструктаж по использованию и уходу за агрегатом.