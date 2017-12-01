Реставрация ванн жидким акрилом

Ванны из чугуна - долгожители среди прочей сантехники. И речь не только о неограниченном сроке их эксплуатации. Такие ванны по-прежнему пользуются популярностью у дизайнеров. Несмотря на непостоянство моды, чугунные ванны легко вписываются в современные интерьеры за счет своей простоты и лаконичности.

Владельцам чугунных ванн хорошо известны их главные достоинства: прочность, надежность, способность длительно сохранять тепло. Но есть у них один большой минус - эмалевое покрытие выходит из строя намного быстрее, чем сама ванна.

Ещё несколько десятилетий назад эта проблема решалась с помощью эмалировки. Обыкновенная покраска ванны выполняется и сегодня. Для этого используются современные эмали на основе эпоксидной смолы или акрила. Но стоит отметить, что эмалировка металлической ванны или чугунной не гарантирует сохранение результата на долгие годы.

Поэтому были разработаны более надежные методы восстановления ванн. Самый распространённый из них - реставрация ванн стакрилом. Этот двухкомпонентный материал был создан специально для обновления поверхности чугунных или металлических сантехнических изделий.

Однако такой ремонт ванн под силу выполнить только профессионалам. Для качественного результата поверхность изделия должна быть тщательно подготовлена, а при нанесении стакрила необходимо соблюсти все нюансы. С тонкостями процесса хорошо знакомы мастера нашей компании по реставрации ванн Vanna-Servis.com.ua, которые работают в следующих городах: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов, Херсон.

Выполнить ремонт чугунной ванны можно и с помощью акрилового вкладыша.

Ванна в ванне

Акриловый вкладыш в ванну представляет собой изготовленную заводским методом акриловую вставку. Она устанавливается в чугунное или металлическое изделие и полностью закрывает эмалированную поверхность чаши со всеми старыми трещинами и сколами. Стоит отметить, что реставрация ванн методом «ванна в ванне» нисколько не уменьшает изначальный объем купальни. В итоге вы получаете идеально гладкую поверхность, которая к тому же устойчива к истиранию.

Реставрация чугунных ванн производится у вас дома. Нет необходимости даже сдвигать с места тяжёлое изделие. А вот примыкающие к ванне ряды настенной плитки придется демонтировать, так как вкладыш должен быть максимально плотно прижат ко всей поверхности изделия, в том числе по краям. Иначе есть риск попадания в щели влаги, что приводит к образованию грибка. Срок службы акрилового вкладыша при правильной его установке достигает 20 лет.

Стоимость реставрации ванн

Цены на реставрацию чугунных ванн разнятся в зависимости от способа ремонта. Дешевле всего обходится эмалировка, но и прослужит такое покрытие недолго. Самый дорогой метод - установка акрилового вкладыша. В стоимость, помимо цены самой вставки и расходных материалов (монтажная пена, герметик и пр.), может входить замена сифона, отделка плиткой или панелями стены в районе ванны.