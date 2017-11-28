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Автострахование за пару кликов: электронный полис
19:09 27.11.2017 |
Уже в следующем году полноценно начнет действовать электронный полис ОСАГО, который призван постепенно заменить устаревшие бумажные формы автострахования. Согласно официальному заявлению Нацкомфинуслуг Украины действовать такая страховка начнет уже с 7 февраля 2018 года.
У электронного полиса есть целый перечень очевидных преимуществ. Например, вы точно не сможете забыть его дома. Чем еще он отличается от бумажной версии, давайте разбираться вместе.
ОСАГО онлайн: как это будет работать
Одно из главных достоинств электронного ОСАГО заключается в простоте его оформления. Этот процесс займет совсем немного времени и осуществить его можно в любой точке с доступом в интернет. Владельцу транспортного средства необходимо будет ввести данные в поля заявления и отправить его на рассмотрение выбранной страховой компании.
Далее для водителя будет сформировано предложение о заключении договора, которое он должен будет подтвердить в течение 24 часов. После согласования, страховщик формирует электронный полис и регистрирует его в базе МТСБУ. Именно там страховку будут проверять в режиме онлайн сотрудники полиции.
Кроме собственно полиса, владелец транспортного средства получит также электронный бланк для уведомления о дорожно-транспортном происшествии, а также список представительств компании, куда можно обратиться при наступлении страхового случая.
Главные преимущества электронного полиса
Несмотря на то, что в течение 2018 года будут действовать одновременно два вида автогражданки - традиционная бумажная и электронная, стоит отдавать преимущество именно последней. Во-первых, ее невозможно подделать и всегда можно проверить ее подлинность в базе МТСБУ. Во-вторых, приобрести ее можно буквально за 5 минут и действовать она начинает уже в момент покупки. В-третьих, полис в электронном виде всегда будет с вами, и забыть его или потерять точно не получится.
Что касается цен, то о подорожании речи не идет. Зато вы сэкономите на поездках в офисы страховой компании и доставке бумажного полиса. А еще вы сможете легко сравнить предложения от разных страховых компаний и выбрать ту, которая максимально удовлетворит ваши ожидания по стоимости автостраховки.
Кроме того, уже через год обязательная страховка ОСАГО будет доступна только в онлайн-режиме, так что самое время начинать с ним подробно знакомиться.
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