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Фильтрация — это не роскошь, а жизненно важная необходимость
18:54 27.11.2017 |
Существуют универсальные очистительные установки, которые очищают водопроводную, воду из скважин, колодцев до приемлемого уровня чистоты.
Такими картриджами целесообразно пользоваться, если нет возможности оценить качество вод путем анализа. Но очистка будет более эффективной, если точно определить проблемы воды и выбирать подходящие картриджи для воды.
Виды картриджей для воды по назначению
Используют различные методы и материалы:
Перед тем, как купить фильтр для воды, узнайте степень загрязнения. Ориентировочно это можно сделать, воспользовавшись картой качества воды. Или обратившись в лабораторию. За анализ придется заплатить, но вы узнаете точно, с какой проблемой надо бороться и какая именно степень очистки будет оптимальной.
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