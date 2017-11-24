Android Pay став доступний для держателів карток Mastercard від Oщадбанку

Клієнти Ощадбанку - держателі карток Mastercard - відтепер можуть користуватися перевагами безконтактних оплат смартфоном не тільки з Ощад Pay, а і з Android Pay. Компанія Google, Ощадбанк та Mastercard запустили додаток Android Pay для клієнтів банку. Сервіс дає можливість у лічені секунди розрахуватися за покупки, просто піднісши свій телефон до POS-терміналу, який підтримує технологію безконтактної оплати.

Запуск сервісу Android Pay став ще одним важливим кроком у розвитку цифрових способів оплат та популяризації безконтактних платежів в Україні. За даними НБУ, в першому півріччі 2017 року кількість безконтактних карток в Україні зросла на 14%, а кількість транзакцій з використанням платіжних карток виросла на 30%[1]. Щомісяця клієнти Ощадбанку здійснюють більше 2,5 млн безконтактних оплат.

Запуску Android Pay для клієнтів Ощадбанку сприяло розширення мережі прийому безконтактних карток в Україні та активне впровадження цифрових рішень, яке банк здійснює з 2016 року. У вересні 2016 відбулося оновлення онлайн-платформи «Ощад 24/7», і вже у листопаді цього року кількість її користувачів сягнула 2,2 млн. Зараз мережа POS-терміналів одного з ключових учасників ринку торгового еквайрингу нараховує більше 33,2 тис. пристроїв, з яких 75% приймають безконтактні платежі. Ощадбанк п'ять років тому одним із перших розпочав впровадження у торговельній мережі терміналів, що приймають безконтактні платежі. Серед знакових проектів в концепції «розумного міста», реалізованих банком у партнерстві з Mastercard, де технологія безконтактної оплати стала ключем до платежів та сервісів: запуск безконтактних оплат банківською карткою у Київському метро, фунікулері, обидвох лініях столичного швидкісного трамваю, у Київському зоопарку та школах столиці, в автобусах у Мукачеві.

«Листопад 2017 року. Android Pay для клієнтів Ощадбанку - це реальність. Взагалі 2017 рік можна назвати роком інновацій. На початку року ми підтримали світовий тренд використання смартфонів як платіжного інструмента і запустили власний платіжний додаток «Ощад PAY». Спільно з нашим постійним партнером Mastercard реалізували дев'ять проектів у різних сферах, що доводять українцям зручність і надійність безконтактних розрахунків. Впевнено рухаємось у напрямі cashless. Далі буде», - зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

Запуск Android Pay для клієнтів Ощадбанку став можливим завдяки глобальній цифровій платформі токенізації Mastercard Digital Enablement Service (MDES), яка забезпечує безпечне шифрування даних карток для розрахунків за допомогою підключених пристроїв. MDES дозволяє перетворити смартфон із NFC-чипом та підключенням до інтернету на безпечний платіжний інструмент: для максимального рівня захисту операцій для кожної транзакції створюється унікальний шифр (токен).

«Ми пишаємося тим, що партнерство Mastercard, Google та Ощадбанку дало старт ще одній інновації, яка дає змогу держателям карток, клієнтам банку, відчути зручність та безпечність безконтактних платежів смартфоном. Хочемо зазначити, що Ощадбанк в рекордні терміни з-поміж європейських банків провів інтеграцію Android Pay для своїх клієнтів - держателів карток Mastercard. Світові дослідження свідчать: 6 із 10 споживачів хотіли б використовувати розумні пристрої практично в усіх сферах життя, зокрема й для оплат. Відкритість українців до інновацій у поєднанні з сучасними платіжними рішеннями формує безготівковий стиль життя і ще більше наближує майбутнє без готівки», -зазначила Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії.

«Ми раді, що за допомогою Android Pay клієнти Ощадбанку отримають можливість оплачувати покупки просто і безпечно. Пристрій Android можна використовувати для платежів по всій Україні. Число магазинів і додатків, де доступна наша технологія, зростає щодня», - прокоментувала команда Android Pay.

Для роботи з Android Pay смартфон має бути на базі ОС Android 4.4 або вище, а також підтримувати технологію NFC. Користуватись додатком дуже просто. Необхідно завантажити сервіс з Play Market, додати дані банківських карток Mastercard від Ощадбанку та оплачувати покупки за допомогою телефону. Для оплати в магазині достатньо розблокувати смартфон і піднести його до терміналу, що приймає безконтактні платежі.