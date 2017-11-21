УКРГАЗБАНК возобновил кредитную программу Тепла оселя с компенсацией от государства

С 16 ноября 2017 года в УКРГАЗБАНКЕ возобновлено действие кредитной программы «Тепла оселя», которая предусматривает финансирование физических лиц на утепление собственного жилья и осуществления других энергоэффективных мероприятий.

По условиям программы, заемщикам будет возмещена часть суммы кредита со стороны государства:

- 20%, если за кредитные средства приобретается негазовый котел (35% для заемщиков, которым назначена субсидия);

- 35%, если кредитные средства направляются на приобретение другого энергоэффективного оборудования или материалов.

С начала действия кредитной программы «Тепла оселя» «энергоэффективные» кредиты в УКРГАЗБАНКЕ уже получили более 47 тысяч украинцев на общую сумму свыше 963 млн грн. Из них государством было возмещено почти 350 млн грн.