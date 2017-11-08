Кроссовки Найк: то чего хотят миллионы!

Наверняка, каждый из вас знает такой бренд, как Nike. Знаменитая галочка с закругленными краями сегодня считается самой узнаваемой в индустрии моды. Спортивная обувь этой компании придется по вкусу практически каждому, а всего за годы существования бренда было разработано несколько десятков дизайнерских линеек. Целевая аудитория кроссовок Найк - это не только бегуны, борцы, фитнес-тренеры, но и все те, кто ценит здоровый и активный образ жизни.

Кроссовки Найк созданы для максимального комфорта во время тренировок. Обувь обладает отличным качеством, что позволяет ей служить на протяжении многих лет.

Преимущества купить Nike в онлайн-магазине

• Огромное разнообразие дизайнерских решений. Вы можете стать почетными обладателями культовых кроссовок Air Max, Air Force, Huarache и многих других.

• Безупречная амортизация. Подошва кроссовок равномерно распределяет нагрузку во время активных движений. Отсутствует риск появления травм суставов.

• Удобство. Обувь надежно сидит на ноге и дарит естественный комфорт. Вы не будете испытывать неприятных ощущений благодаря мягкой стельке.

• Качественная вентиляция. Обувь проветривается естественным методом, благодаря микросетке. Именно она дает ноге дышать и исключает сильное потоотделение.

• Уплотненный носок, задник защищают пятку от вывиха. Вы можете не бояться за удар в области пальцев.

• Удобная шнуровка. Вы можете отрегулировать посадку кроссовка по индивидуальным особенностям ноги. Шнуровка не развязывается и прочно держится.

• Универсальный стиль. Многие кроссовки Найк стали базовыми в гардеробе модников. Вы можете смело выбирать стандартные модели не только под спортивный костюм, но и под кэжуал или даже классический стиль.

Nike Air Force - легкость в каждом движении

Эти кроссовки впервые были выпущены в 1982 году и с тех пор не уходят с полок магазинов. Указанная модель была разработана специально для баскетболистов, которые нуждались в обуви с повышенной амортизацией. Аэр Форс имеют очень анатомический фасон, поэтому удобно сидят на ноге. В области пяток расположен специальный амортизатор, который позволяет достигать мягкости во время хождения. На носках размещена перфорация, которая делает эти кроссовки комфортными для ношения круглый год. Обувь имеет классический спортивный дизайн, поэтому ее можно сочетать с деловым костюмом. В таком случае, выбирайте базовые цвета - черный или белый.

Купить Найк Киев возможно в нашем онлайн-магазине. Мы предлагаем оригинальную брендовую обувь с гарантией качества. Найк Форс отличаются продуманным дизайном. Классические модели имеют стандартные общие черты кед и кроссовок, а повышенные Эйр Форсы сверху дополняются застежкой.

Nike Huarache - совершенство в деталях

Название эти кроссовки получили от мексиканского слова, которое в переводе означает «сандалии». Эта обувь сверху покрыта защитным прочным «скелетом» и состоит из ремешков, что делает ее похожей на традиционную обувь Мексики. Такая обувь смотрится действительно оригинально и стильно. Несмотря на крупный и массивный формат, пара обуви весит всего 700 гр. Неопреновый экзоскелет надежно защищает ногу от механических повреждений и держит ее в устойчивом положении.

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