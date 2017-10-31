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Обследование организма – залог комфортной жизни
09:44 30.10.2017 |
Пакет услуг включает в себя проведение следующих процедур:
1. Полный анализ крови, в ходе которого исследуются параметры скорости сворачиваемости, количество и достаточность основных элементов крови - эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, гаматокрита, базофилов, моноциотов, гранулоцитов. Также при анализе составляются параметры среднего значения указанных элементов в динамике, их соотношение, которые сравниваются с нормативами для людей с учетом специфики состояния их организма, вида деятельности и характера активности.
2. Анализ крови на сахар для своевременного выявления возможных проблем, либо полного исключения развития сахарного диабета
3. Общий анализ мочи для определения наличия или отсутствия проблем с почками, мочевым пузырем, мочеточниками. В ходе проведения исследований выносится заключение по состоянию обмена веществ, даются рекомендации по устранению патологий
4. Электрокардиограмма (ЭКГ) с врачебным заключением для диагностики основных параметров работы сердца
5. Флюорография для диагностики наличия болезней легких, выявления туберкулеза. Результаты могут быть записаны на сменный электронный носитель (компакт-диск).
6. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости для выявления патологий и воспалительных процессов
7. УЗИ щитовидной железы для определения основных ее параметров (размеров, функционирования)
По результатам всех анализов и исследований подводится общий итог, профильные врачи дают заключение и необходимые рекомендации. Все результаты предоставляются в бумажном виде, а при необходимости записываются на цифровые носители.
Терапевт делает консультативное заключение о состоянии здоровья, выписывает рецепты на лекарственные средства, направления на процедуры для профилактики или лечения заболеваний.
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует проходить обследование организма не реже 2 раз в год
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