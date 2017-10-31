Обследование организма – залог комфортной жизни

Лечебно-диагностический центр "АЦМД" приглашает на комплексное обследование организма для людей любого возраста.

Пакет услуг включает в себя проведение следующих процедур:

1. Полный анализ крови, в ходе которого исследуются параметры скорости сворачиваемости, количество и достаточность основных элементов крови - эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, гаматокрита, базофилов, моноциотов, гранулоцитов. Также при анализе составляются параметры среднего значения указанных элементов в динамике, их соотношение, которые сравниваются с нормативами для людей с учетом специфики состояния их организма, вида деятельности и характера активности.

2. Анализ крови на сахар для своевременного выявления возможных проблем, либо полного исключения развития сахарного диабета

3. Общий анализ мочи для определения наличия или отсутствия проблем с почками, мочевым пузырем, мочеточниками. В ходе проведения исследований выносится заключение по состоянию обмена веществ, даются рекомендации по устранению патологий

4. Электрокардиограмма (ЭКГ) с врачебным заключением для диагностики основных параметров работы сердца

5. Флюорография для диагностики наличия болезней легких, выявления туберкулеза. Результаты могут быть записаны на сменный электронный носитель (компакт-диск).

6. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости для выявления патологий и воспалительных процессов

7. УЗИ щитовидной железы для определения основных ее параметров (размеров, функционирования)





По результатам всех анализов и исследований подводится общий итог, профильные врачи дают заключение и необходимые рекомендации. Все результаты предоставляются в бумажном виде, а при необходимости записываются на цифровые носители.

Терапевт делает консультативное заключение о состоянии здоровья, выписывает рецепты на лекарственные средства, направления на процедуры для профилактики или лечения заболеваний.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует проходить обследование организма не реже 2 раз в год