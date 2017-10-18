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УКРГАЗБАНК предлагает кредиты на приобретение электромобилей от 0,001% годовых
08:50 18.10.2017 |
УКРГАЗБАНК значительно улучшил условия уникальной программы кредитования на приобретение электромобилей в сети партнеров «Оксижен групп» и «Тесла Моторс» со ставкой 0,001% годовых.
Такая ставка доступна всем клиентам, которые оформляют кредит сроком до 4 лет с собственным взносом от 60% стоимости авто. Условия разработаны специально для физических лиц в рамках сотрудничества с компаниями «Оксижен групп» и «Тесла Моторс». Банк также существенно уменьшил размер комиссии за предоставление такого кредита.
«В этом году на дорогах значительно увеличилось количество электрокаров, что свидетельствует о стремлении украинцев к более экономной и экологической жизни. Именно поэтому Украина вошла в пятерку мировых лидеров по темпам роста рынка электромобилей. В Украине их уже более четырех тысяч, и почти половина появилась в этом году. Что же касается их практичности, то 200 км пробега для электромобиля среднего класса - уже привычная реальность, а учитывая активное развитие инфраструктуры електрозарядних станций, то длинные дистанции в ближайшее время - не проблема», - отметила заместитель Председателя Правления УКРГАЗБАНКА Инна Тютюн.
Наши эксперты подсчитали, что если собственный взнос за электромобиль будет составлять половину его стоимости, то ежемесячные платежи для погашения кредита равны затратам на топливо для обычного автомобиля. В частности, самый популярный в Украине электрокар Nissan LEAF стоит около 400 тыс. гривен. Оплатив первый взнос в размере 240 тыс. гривен, покупатель будет платить только 111 грн в день в течение четырех лет. В среднем такую сумму рядовой киевлянин тратит на ежедневную заправку авто с двигателем внутреннего сгорания.
Кроме того, во время первого года использования электрокара компания «Оксижен групп» предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций. К услугам владельцев электрического транспорта УКРГАЗБАНК предлагает также и собственную сеть зарядных станций, расположенных на базе отделений в Киеве, Житомире, Херсоне, Ровно, Черкассах и Николаеве.
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