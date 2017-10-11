Для сохранения правильных сводов стопы, поддержания здоровья всего опорно-двигательного аппарата и в комплексе лечения врожденных или приобретенных патологий ортопеды рекомендуют использовать "правильную" обувь с ортопедическими свойствами или специальные стельки, которые сформированы с учетом особенностей стопы человека. Такие стельки можно приобрести или изготовить на заказ в специализированных ортосалонах. Изготовление индивидуальных ортопедических стелек осуществляется с учетом особенностей стопы и степени развития патологических изменений у конкретного пользователя, тогда как при выпуске готовых изделий производитель ориентируется на обобщенные показатели.





Показания для использования ортопедических стелек

Стельки с ортопедическими свойствами назначаются в следующих случаях:

Для предотвращения и коррекции плоскостопия поперечного или продольного в разной степени развития;

Вальгусная и варусная деформация;

Разная длина ног, которая может быть врожденным дефектом или возникать в результате различных заболеваний;

Деформация суставов, сопровождающаяся болями;

Для анатомически правильного поддерживания сводов стопы и предотвращения уплощения ее поверхности, образования мозолей, натоптышей, пяточной шпоры;

Для правильной амортизации при ходьбе и предотвращения болезненных явлений в результате длительного нахождения на ногах без возможности присесть и отдохнуть.





Методики изготовления стелек

На сайте Active-cеnter.com.ua представлены услуги по изготовлению специальных ортопедических стелек по разным методикам, которые представляет сеть реабилитационных центров стопы и позвоночника «Актив-центр». Специалисты салонов изготавливают стельки по индивидуальным заказам по следующим методикам:

Термоформовка и шлифование профильное (Украина-США). Основа стельки - заготовка производства США, которая в процессе подгонки приобретает форму на 100% совпадающую с особенностями стопы заказчика. Удобство и полноценную амортизацию обеспечивают встроенный супинатор, удобное углубление-гнездо для пятки и пластичный материал - вспененный перфорированный полиуретан, стойкий к износу, не вызывающий аллергии. Нижняя плоскость жесткая, что предотвращает деформацию стельки при повышенных нагрузках. Стельку можно мыть в теплой воде с мылом. Срок изготовления, включая диагностику - от 2 до 7 дней;

Технология Ortho-Systems (Германия). Стельки на заказ по этой технологии производятся способом термоформовки из заготовок Imnotec GmbH (Германия). Можно использовать для коррекции деформаций у взрослых и подростков с 12 лет. Натуральные покровные материалы - телячья кожа растительного дубления при соприкосновении со стопой не вызывает аллергии. Зона пятки и сводов из полимерного материала. Каркасная стелька имеет толщину всего 2-3 мм, хорошо подходит в обувь любого фасона - от модельной до спортивной;

Технология термомоделирования (Украина-Франция). Стельки изготовленные под заказ по этой технологии можно использовать для всех пользователей, начиная с 12 лет. Для покрытия стельки используются высококачественные материалы - кожа натуральная, педилен перфорированный, колоформ. Для прочной поддержки стелька изготовлена на жесткой основе, которая препятствует деформации. Толщина 1-2 мм, подходит для любой обуви;

Технология моделирования на стандартных колодках из немецкого корока или педилена позволяет изготовить стельку полностью соответствующую индивидуальному рельефу стопы. Для пятки сделано гнездо, супинатор длиной 2/3 стельки, что в совокупности позволяет корректировать положение пяточной зоны и средней части стопы. Все материалы легкие, за ними просто ухаживать, не поддаются деформации и обеспечивают оптимальный микроклимат в обуви;

В салоне можно выбрать и приобрести индивидуальные стельки производства фирмы Pedag (Германия).





Особенности процесса изготовления

Для того чтобы изготовить максимально комфортную стельку по любой из технологий или выбрать уже готовую индивидуальную стельку, необходимо пройти обследование у специалиста, которое включает следующие этапы:

Компьютерная диагностика, при проведении которой учитываются рост, вес, возраст пациента. В результате исследования специалист получает данные для моделирования стельки - зоны нагрузки на разные отделы стопы, угол наклона сводов, а также рекомендации компьютерной системы;

Плантография - снятие отпечатков подошвы (след) для оценки состояния ее сводов. Этот метод позволяет исключить ошибки, которые могут возникнуть при проведении компьютерной диагностики;

После назначения и изготовления стелек пациент проходит курс в течение 6 месяцев. После этого ему назначается повторная консультация, на которой специалист оценивает эффективность проведенной терапии, сравнивая данные диагностики и плантографии до и после лечения.





Преимущества услуг салонов «Актив-центр»

Многочисленные отзывы о работе сети свидетельствуют об эффективности индивидуальных стелек, которые учитывают все особенности стопы конкретного пациента. Стельки, изготовленные по различным методикам можно использовать в разные модели обуви, для пациентов разного возраста и с различной степенью патологии. Здесь же можно приобрести стельки не только для коррекции, но и для профилактики заболеваний.