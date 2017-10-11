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Изготовление индивидуальных ортопедических стелек
18:25 11.10.2017 |
Для сохранения правильных сводов стопы, поддержания здоровья всего опорно-двигательного аппарата и в комплексе лечения врожденных или приобретенных патологий ортопеды рекомендуют использовать "правильную" обувь с ортопедическими свойствами или специальные стельки, которые сформированы с учетом особенностей стопы человека. Такие стельки можно приобрести или изготовить на заказ в специализированных ортосалонах. Изготовление индивидуальных ортопедических стелек осуществляется с учетом особенностей стопы и степени развития патологических изменений у конкретного пользователя, тогда как при выпуске готовых изделий производитель ориентируется на обобщенные показатели.
Показания для использования ортопедических стелек
Стельки с ортопедическими свойствами назначаются в следующих случаях:
Методики изготовления стелек
На сайте Active-cеnter.com.ua представлены услуги по изготовлению специальных ортопедических стелек по разным методикам, которые представляет сеть реабилитационных центров стопы и позвоночника «Актив-центр». Специалисты салонов изготавливают стельки по индивидуальным заказам по следующим методикам:
В салоне можно выбрать и приобрести индивидуальные стельки производства фирмы Pedag (Германия).
Особенности процесса изготовления
Для того чтобы изготовить максимально комфортную стельку по любой из технологий или выбрать уже готовую индивидуальную стельку, необходимо пройти обследование у специалиста, которое включает следующие этапы:
Преимущества услуг салонов «Актив-центр»
Многочисленные отзывы о работе сети свидетельствуют об эффективности индивидуальных стелек, которые учитывают все особенности стопы конкретного пациента. Стельки, изготовленные по различным методикам можно использовать в разные модели обуви, для пациентов разного возраста и с различной степенью патологии. Здесь же можно приобрести стельки не только для коррекции, но и для профилактики заболеваний.
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