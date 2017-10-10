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Киевстар представил новые безлимитные тарифы
17:04 10.10.2017 |
Оператор мобильной связи "Киевстар" официально представил новые безлимитные тарифы для абонентов предоплаченной связи и для контрактных абонентов.
С 10 октября 2017 года для абонентов предоплаченной связи доступны 4 новых тарифа: "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео" и "Максимальный Безлим".
Для контрактных абонентов доступны пять новых тарифов: "Безлим", "Безлим Extra", "Безлим Silver", "Безлим Gold" и "Безлим Platinum".
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